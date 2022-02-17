«Донбасс» уничтожил «Альтаир» и установил рекордную победную серию для Суперлиги
«Донбасс» разгромил «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.
Уже в первом периоде лидер турнирной таблицы забросил четыре безответные шайбы. Во второй двадцатиминутке гости ограничилось одним голом, после чего вколотили еще три шайбы в ворота соперника. Как итог – победа со счетом 8:0.
Таким образом, «Донбасс» добыл 11 победу кряду в рамках Суперлиги – это рекордный показатель.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Альтаир» (Дружковка) – «Донбасс» 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)
0:1 – Сигарев (Спруктс, Пересунько) – 03:20,
0:2 – Морозов (Таран, Григорьев) – 12:36,
0:3 – Сигарев (Жульдиков) – 19:23,
0:4 – Бирюков (Спиценко – бол.) – 19:59,
0:5 – Кривошапкин (Разумов, Морозов) – 31:57,
0:6 – Морозов (Сигарев, Спиценко – бол.) – 47:16,
0:7 – Жульдиков (Туркин, Галыгин) – 47:43,
0:8 – Пересунько (Сигарев) – 50:27
«Альтаир»: Дьяченко (Печорин), Игнатенко-Олендаренко, Коренчук-Буценко-Кочетков, Раскин-Реснянский, Крикля-Трандафилов-Сидоренко, Папуна-Мельник, Дубский-Яйлов-Луговой, Бортников, Кобиков-Ханенко
«Донбасс»: Петров (Макаров), Андрейкив-Спиценко, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Жульдиков-Галыгин, Туркин-Садовиков-Медведев, Таран-Соколовский, Даниленко-Захаров-Бирюков, Григорьев, Разумов-Морозов-Кривошапкин
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