Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
17:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Хоккей (2 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
07:15
Без вины виноватый. Художественный фильм
08:00
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

«Донбасс» уничтожил «Альтаир» и установил рекордную победную серию для Суперлиги

Борьбы в матче не получилось
Хоккей Хоккейная Суперлига
17 февраля 21:03
«Донбасс» уничтожил «Альтаир» и установил рекордную победную серию для Суперлиги
Фото: пресс-служба Донбасс

«Донбасс» разгромил «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Уже в первом периоде лидер турнирной таблицы забросил четыре безответные шайбы. Во второй двадцатиминутке гости ограничилось одним голом, после чего вколотили еще три шайбы в ворота соперника. Как итог – победа со счетом 8:0.

Таким образом, «Донбасс» добыл 11 победу кряду в рамках Суперлиги – это рекордный показатель.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Альтаир» (Дружковка) – «Донбасс» 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)

0:1 – Сигарев (Спруктс, Пересунько) – 03:20,

0:2 – Морозов (Таран, Григорьев) – 12:36,

0:3 – Сигарев (Жульдиков) – 19:23,

0:4 – Бирюков (Спиценко – бол.) – 19:59,

0:5 – Кривошапкин (Разумов, Морозов) – 31:57,

0:6 – Морозов (Сигарев, Спиценко – бол.) – 47:16,

0:7 – Жульдиков (Туркин, Галыгин) – 47:43,

0:8 – Пересунько (Сигарев) – 50:27

«Альтаир»: Дьяченко (Печорин), Игнатенко-Олендаренко, Коренчук-Буценко-Кочетков, Раскин-Реснянский, Крикля-Трандафилов-Сидоренко, Папуна-Мельник, Дубский-Яйлов-Луговой, Бортников, Кобиков-Ханенко

«Донбасс»: Петров (Макаров), Андрейкив-Спиценко, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Жульдиков-Галыгин, Туркин-Садовиков-Медведев, Таран-Соколовский, Даниленко-Захаров-Бирюков, Григорьев, Разумов-Морозов-Кривошапкин

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс ХК Альтаир

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Хоккей Хоккейная Суперлига
19 февраля 22:00
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Хоккей Хоккейная Суперлига
19 февраля 21:45
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
Хоккей Хоккейная Суперлига
19 февраля 17:09
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Хоккей Хоккейная Суперлига
19 февраля 16:57
Суперлига. «Донбасс» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Донбасс» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
19 февраля 15:02
ХК «Донбасс» продлил контракт с Александром Пересунько до 2025 года
ХК «Донбасс» продлил контракт с Александром Пересунько до 2025 года
Хоккей Хоккейная Суперлига
16 февраля 16:44

Новости: Хоккей

«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
НХЛ
07:59
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
07:53
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
07:37
Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 22:00
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 21:45
Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
Пекин-2022
19 февраля 17:53
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 17:09
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Хоккейная Суперлига
19 февраля 16:57
Суперлига. «Донбасс» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Донбасс» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
19 февраля 15:02
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
19
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости