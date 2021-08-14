«Донбасс» уступил «Краматорску» в серии буллитов

«Сокол» взял реванш у «Кременчуга» во втором товарищеском матче

Фото: hcdonbass.com

Сегодня, 14 августа, «Кременчуг» и «Сокол» провели второй товарищеский матч в рамках подготовки к старту нового сезона. На второй товарищеский матч команды вышли заряженными, без тени вчерашней сумбурности, что было видно уже с первых минут игры. С первого периода началась неуступная борьба. Активнее первую треть начали «горожане», о чем свидетельствовало преимущество в бросках – 5:1 в пользу «Кременчуга».

Но киевляне первыми распечатали ворота соперника: на 10 минуте точным броском шайбу в ворота направил Антон Елисеенко с передач Андрея Михнова и Андрея Смирнова. Ответа горожан не пришлось долго ждать – с точной передачи Тимофея Савицкого шайбу в ворота Кубрицкого забросил новичок команды Давид Сибилевич.

После первого гола разница в бросках начала стремительно уменьшаться (8:6). Под занавес первого периода «Сокол» активно действовал в зоне соперника и разыгрывал шайбу. После передачи Андрея Смирнова на Дениса Гончаренко, хоккеист направил шайбу в сторону ворот, которую игрок «Кременчуга» попытался отразить, но шайба рикошетом отлетела в ворота. 2:1 в пользу киевской команды.

После перерыва «Кременчуг» набрал обороты и начал активно атаковать Дмитрия Кубрицкого, что принесло свой результат: на второй минуте «горожане» сравняли счет, Марсель Ахметов с передачи Ивана Савченко воспользовался ошибкой противника и прошил Кубрицкого.

После второй оплошности «Сокола», «Кременчуг» вышел вперед – Семен Богаченок воспользовался численным преимуществом и с паса Павла Никулина мощным щелчком от синей линии отправил шайбу в ворота. 3:2 на табло.

Но киевляне быстро взяли себя в руки, на 28 минуте Иван Сысак дал пас Денису Гончаренко, который в свою очередь, отдал шайбу Ярославу Панченко, который вышел один на один и сумел обыграть Боярчука. Вторую треть команды провели на равных: преимущества не было ни у кого, все решала игра «в моменте».

В третьем периоде команды не сбавляли темп. Но точный пас Платонова на Андрея Михнова позволил вывести «Сокол» вперед в игре 4 на 4. «Горожанам» не удавалось сравнять счет до конца периода, на последней минуте команда сняла вратаря и получила забитую шайбу в пустые ворота – голом отличился Виктор Андрющенко.

Можно сказать, что сегодняшняя игра не выглядела как репетиция к новому сезону, команды забили все ранее не реализованные моменты.

«Кременчуг» - «Сокол» 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 - Антон Елисеенко (Михнов, Смирнов), 10:11;

1:1 - Давид Сибилевич (Савицкий), 11:35;

2:1 - Денис Гончаренко (Смирнов), 15:20;

2:2 - Марсель Ахметов (Савченко), 21:04;

3:2 - Семён Богаченок (Никулин), 22:03;

3:3 - Ярослав Панченко (Сысак, Гончаренко), 28:01;

3:4 - Андрей Михнов (Платонов), 50:00;

3:5 - Виктор Андрющенко, 59:28.

«Кременчуг»: Боярчук (Сушак); Богачонок-Александров, Яковлев-Кудин, Грицких-Толстушко, Бабрусев-Григорян; Никулин-Дубинин-Басков, Калиничев-Каштанов-Денискин, Савченко-Гриценко-Ахметов, Сибилевич-Варава-Савицкий.

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Сысак-Ратушный, Логач-Никитин, Сушков-Платонов; Пономаренко; Елисеенко - Смирнов -Михнов, Рубан-Кузьменко-Павленко, Андрющенко-Скуматов-Нименко, Гончаренко-Симчук-Панченко.

В рамках подготовки к сезону-2021/22 хоккейный клуб «Донбасс» провел первый товарищеский поединок – соперником команды Павла Микульчика стал ХК «Краматорск».

Несмотря на товарищеский статус матча, игра получилась достаточно эмоциональной. В первых двух периодах, «Донбасс» уверенно закрепился в зоне «Краматорска», однако дончане так и не смогли распечатать ворота Кирилла Кучера.



Открыть счет удалось Александру Пересунько во второй половине третьего периода – Шишлянниковс и Бирюков занесли в свой актив по одному ассистентскому баллу. За полторы минуты до конца «Краматорск» усилиями Мальцева сравнял счет.



В серии буллитов удача оказалась на стороне краматорской команды.



«Краматорск» - «Донбасс» 2:1 Б

Шайбы:

0:1 – Пересунько (Бирюков, Шишлянниковс – бол.) – 51:46,

1:1 – Мальцев (Гриценко, Семенов – бол.), 2:1 – Гриценко – решающий буллит.

«Краматорск»: Кучер (Макаренко), Столяренко – Ковалёв – Кобыльник (К), Афанасьев – Морев, Жвачкин – Семенов – Гриценко, Мальцев – Ваулин, Целогородцев – Середницкий – Коренчук, Сирченко – Фирсов, Говорушко – Анисимов – Геворкян, Таран – Панков.

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко, Ворис), Шишлянниковс – Бирюков – Сигарев, Смерек – Жульдиков, Лялька – Туркин – Стефанович, Ногачев – Соколовский, Пересунько – Захаров – Морозов, Андрейкив – Пангелов-Юлдашев, Разумов – Буценко – Даниленко, Григорьев – Герцик.

Уже на следующей неделе «Донбасс» примет участие в Мемориале Павла Забойника, матчи которого пройдут в Словакии с 19 по 21 августа.