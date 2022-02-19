«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»

Команды больше не сыграют в рамках регулярного чемпионата

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» разгромил «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

После безрезультативного стартового периода, дончане забросили сразу семь шайб во втором. Особого внимания заслуживает гол Андрея Сигарева, видео которого есть в отдельной новости на нашем сайте.

В заключительной двадцаминутке «Донбасс» был скромнее, ограничившись только тремя взятиями ворот. Как итог – победа команды Павла Микульчика со счетом 10:0.

Таким образом, «Донбасс» в шестой раз обыграл «Альтаир». В рамках регулярного чемпионата команды больше не встретятся.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Альтаир» 10:0 (0:0, 7:0, 3:0)

1:0 – Захаров (Сигарев, Спиценко – бол.) – 21:01,

2:0 – Туркин (Садовиков, Медведев) – 21:45,

3:0 – Кривошапкин (Морозов, Разумов) – 22:55,

4:0 – Сигарев – 25:35,

5:0 – Захаров (Даниленко, Таран) – 27:08,

6:0 – Пересунько (Галыгин) – 32:11,

7:0 – Сигарев (Бирюков, Спиценко – бол.) – 36:29,

8:0 – Бирюков (Захаров, Жульдиков) – 48:57,

9:0 – Сигарев (Спруктс, Пересунько) – 51:41,

10:0 – Пересунько (Галыгин, Спруктс) – 55:50

«Донбасс»: Петров (Макаров), Таран-Соколовский, Даниленко-Захаров-Бирюков, Жульдиков-Галыгин, Туркин-Садовиков-Медведев, Андрейкив-Спиценко, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Григорьев, Разумов-Морозов-Кривошапкин

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий – 32:11), Игнатенко-Олендаренко, Коренчук-Буценко-Кочетков, Раскин-Реснянский, Крикля-Трандафилов-Сидоренко, Папуна-Мельник, Кобиков-Дубский-Луговой, Бортников, Данфорт-Ханенко-Олейник-Яйлов