«Донбасс» уверенно обыграл «Мариуполь» второй раз за три дня

Второй дубль подряд оформил Александр Пересунько

Фото: УХЛ

Сегодня, 29 октября, в рамках перенесенного матча 9-го тура Украинской хоккейной лиги «Донбасс» второй раз за три дня принимал «Мариуполь».

После достаточно плотного прошлого матча первый период дончане решили провести более уверенно, оформив преимущество уже со стартовой двадцатиминутки. Так, еще на экваторе периода первую шайбу в сезоне забросил Филипп Пангелов-Юлдашев, а затем счет удвоил Виталий Лялька.

Во втором периоде хозяева матча не сбавили обороты и смогли довести счет до уверенных 5:0, фактически сняв вопросы о победителе матча. Сначала дважды забросил Александр Пересунько, оформив второй дубль за три дня, а под завесу периода вторым голом в сезоне отметился Илья Коренчук.

В третьем отрезке встречи Германа Квасенко в воротах «Мариуполя» заменил Максим Дуве, который смог удержать свои ворота на замке вплоть до конца периода. А вот «Мариуполю» под конец матча удалось забросить гол престижа – в формате 5 на 3 отличился Роман Алексеев. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу дончан.

«Донбасс» – «Маруиполь» 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Пангелов-Юлдашев (Лялька), 08:02;

2:0 Лялька (Разумов), 17:08;

3:0 Пересунько (Лялька, Пангелов-Юлдашев, больш.), 24:49;

4:0 Пересунько (Морозов), 31:27;

5:0 Коренчук (Даниленко), 39:20;

5:1 Алексеев (Твердохлебов, 5х3), 56:14;

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко - с 49:51); Пангелов-Юлдашев - Соколовский, Жульдиков - Фирсов, Андрейкив - Григорьев, Игнатенко - Садовиков; Сигарёв (А) - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Буценко - Лялька (А), Морозов - Захаров (К) - Пересунько, Разумов - Коренчук - Даниленко.

«Мариуполь»: Квасенко (Дуве - с 40:00); Алексеев - Кудряшов, Артамонов - Олендаренко, Декало - Лысенко, Матусевич; Благой (А) - Твердохлебов - Калейниковас, Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Чердак - Лызин - Бабинец, Костиков - Ружников - Янишевский.