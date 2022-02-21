«Донбасс» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»

У «Стальных чаек» хет-трик на счету Тунхузина

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Parimatch «Мариуполь» уступил «Донбассу» со счетом 3:4.



Дончанам удалось открыть счет в первом периоде, когда Виктор Туркин в большинстве добил шайбу в пустой угол ворот.

В начале второго периода Феликс Морозов удвоил преимущество, выиграв борьбу на пятаке хозяев. Во второй половине двадцатиминутки Станислав Тунхузин отквитал один гол. Но Андрей Сигарев в концовке снова вернул дончанам преимущество в две шайбы.

В третьем периоде настоящим героем стал Тунхузин, забросивший еще две шайбы, и сумевший перевести матч в овертайм.

В добавленное время команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов точнее был «Донбасс».

Как сообщалось, «Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Мариуполь» – «Донбасс» 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Туркин (Спруктс, Медведев), 7:26 ГБ

0:2 Морозов (Даниленко, Жульдиков), 23:20

1:2 Тунхузин, 22:01 ГБ

1:3 Сигарев (Пересунько), 37:44

2:3 Тунхузин (Бойко), 42:42

3:3 Тунхузин (Бойко), 59:04

3:4 Туркин, 65:00 ПБ

Вратари: Трифонов (Дуве) – Петров (Григорьев)