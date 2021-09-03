«Донбасс» в матче против «Рунгстеда» проиграл в серии буллитов
В первом историческом матче «Донбасса» в Лиге чемпионов команда Павла Микульчика уступила датскому «Рунгстеду» в серии буллитов. Гости увезли 2 очка с арены столичного Дворца спорта.
Дончане смогли воспользоваться большинством в первой 20-минутке, шайбу забросил Павел Медведев.
Во втором периоде было много удалений с обеих сторон. В этот раз в игре 5 на 4 повезло гостям – в концовке периода отличился Расмус Андерсон. Заключительная 20-минутка прошла на встречных курсах – оба клуба по разу поразили ворота друг друга. У дончан забил Александр Пересунько.
В серии буллитов отличную игру показал голкипер «Рунгстеда», не пропустив ни одной шайбы в свои ворота.
Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур:
«Донбасс» – «Рунгстед» 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 Медведев (Стефанович, Туркин – больш.) 17:071:1 Андерсон (Йенсен, Грин – больш.) 34:23
1:2 Грин (Ольсон, Йенсен – больш.) 47:51
2:2 Пересунько (Морозов, Смерек – больш.) 53:48
2:3 Ольссон – решающий буллит
Напомним, шайбу в начале игры вбросил экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
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