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«Донбасс» в напряженном матче взял реванш у «Краматорска»

Дончане поквитались за единственное поражение в сезоне
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:06
«Донбасс» в напряженном матче взял реванш у «Краматорска»
Фото: пресс-служба Донбасса

«Донбасс» был преисполнен желанием взять у «Краматорска» реванш за пока что единственное свое поражение в Суперлиге Париматч и без раскачки начал эту встречу. И это несмотря на ощутимые проблемы с глубиной состава – из-за болезней в ростере дончан отсутствовала целая группа хоккеистов.

Счет открыл Виктор Туркин, который, держа клюшку одной правой рукой, поочередно обыграл защитника и вратаря «Краматорска».

Закрепил преимущество «Донбасса» Дмитрий Даниленко. После его подставления под пас Павла Медведева голкипер соперника не удержал шайбу в своих руках – 2:0 в пользу дончан перед первым перерывом.

Во втором периоде «Краматорску» удалось перевернуть все с ног на голову и отыграться с 0:2. Но «Донбасс» перед последним перерывом успел реализовать большинство и вернул себе преимущество. Медведев удачно сыграл на добивании после броска Гатиса Спруктса – 3:2 за дончанами!

В начале третьей двадцатиминутки Роман Кобелев броском от синей линии вернул «Донбассу» преимущество в две шайбы. Ну а все вопросы о победителе матча снял Туркин, оформивший дубль за шесть минут до конца встречи. Виктор забросил шайбу в большинстве и он же установил окончательный счет на табло.

Таким образом, «Донбасс» взял реванш у «Краматорска» за поражение в предыдущем очном матче, которое является единственным для дончан в регулярном чемпионате Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Краматорск» – «Донбасс» 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: 

0:1 – Туркин (Жульдиков) – 03:46,

0:2 – Даниленко (Медведев, Туркин) – 10:28,

1:2 – Градусов (Мальцев – 4 на 4) – 25:26,

2:2 – Градович (Бабрусев – бол. 4 на 3) – 28:37,

2:3 – Медведев (Спруктс, Пангелов-Юлдашев – бол.) – 38:00,

2:4 – Кобелев (Морозов) – 40:58

2:5 – Туркин (Пересунько, Спруктс – бол.) – 53:43

«Краматорск»: Кучер (Трус), Ваулин-Бердникс, Семочкин-Жвачкин-Столяренко, Мальцев-Бабрусев, Градусов-Кобыльник-Градович, С. Афанасьев – Фирсов, Калинычев-Целогородцев-Тимченко, Кругляков-Сирченко, Середницкий-Суховольский-Дуюн

«Донбасс»: Макаров (Петров), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Захаров, Таран-Андрейкив, Туркин-Даниленко-Медведев, Галыгин, Разумов

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