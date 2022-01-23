«Донбасс» в результативном матче обыграл «Белый Барс»

За дончан дебютировал Алексей Платонов

Фото: пресс-служба Донбасса

«Донбасс» на выезде обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Уже к середине первого периода гости вели 3:0, однако «Белый Барс» проявил характер и даже сократил отставание до одного гола. Тем не менее, сначала Туркин в большинстве, а затем Кобелев, забросивший с центра площадки, вернули «Донбассу» комфортное преимущество.

До конца матча «барсы» одну шайбу отыграли, а на табло установился окончательный счет – 3:5 в пользу дончан.

Этот матч стал дебютным для новичка «Донбасса» Алексея Платонова.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Донбасс» 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

0:1 – Пересунько – 02:37,

0:2 – Сигарев (Шишлянников) – 07:17,

0:3 – Захаров (Шишлянников, Сигарев) – 10:13,

1:3 – Качан – 13:50,

2:3 – Качан (Алексюк) – 29:39,

2:4 – Туркин (Пангелов-Юлдашев, Калейниковас) – 38:59,

2:5 – Кобелев (Жульдиков, Спруктс) – 43:41,

3:5 – Маландин (Качан, Грицюк) – 58:50

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Кулешов-Наливайко, Куцевич-Говорушко-Никоноров, Алексюк-Селин, Брага-Геворкян-Семенов, Шистеров-Грицюк, Маландин-Качан-Попережай, Собко, Удовиченко-Микитюк-Лесников-Курах

«Донбасс»: Петров (Макаров), Андрейкив-Галыгин, Разумов-Садовиков-Кривошапкин, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульдиков-Кобелев, Туркин-Калейниковас-Даниленко, Платонов, Морозов-Спруктс-Пересунько