«Донбасс» в третий раз в сезоне обыграл «Днепр»

Во второй раз дончане победили на выезде

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» на выезде обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

После безголевого первого периода команды начали забрасывать шайбы во втором. Никита Буценко открыл счет практически сразу после перерыва. Но «Днепр» отыгрался достаточно быстро – отличился Целогородцев.

Во второй раз вперед команду Павла Микульчика вывел Олег Шишлянников. Со счетом 2:1 в пользу «Донбасса» соперники ушли на последний перерыв.

На старте третьего периода «Донбасс» довел свое преимущество до двух голов. Это Феликс Морозов забил, когда дончане играли в меньшинстве – 1:3.

Этот счет больше не изменился. «Донбасс» добыл девятую победу подряд.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Донбасс» 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

0:1 – Туркин (Буценко, Спруктс) – 21:45,

1:1 – Целогородцев (Хамматов) – 22:38,

1:2 – Шишлянников (Бирюков – бол.) – 36:28,

1:3 – Морозов (Пангелов-Юлдашев, Захаров – мен.) – 40:35

«Днепр»: Захарченко (Сулютин), Голубич-Саврицкий, Хамматов-Алдамжаров-Целогородцев, Ратушный-Кругляков, Семочкин-Зайцев-Кирющенков, Панков-Будько, Дворник-Булах-Русаков, Филимонов, Тищенко-Дуюн-Кашевко

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Кобелев-Фирсов, Медведев-Туркин-Спруктс, Андрейкив-Галыгин, Морозов-Захаров-Пересунько, Игнатенко-Даниленко, Коренчук-Буценко-Садовиков