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«Донбасс» в упорной борьбе уступил «Руану»

Французы дома смогли взять реванш за поражение в Киеве

Хоккей Лига чемпионов
9 сентября 23:34
«Донбасс» в упорной борьбе уступил «Руану»
Фото: ХК Донбасс

В Руане «Донбасс» в своем третьем матче в Лиге чемпионов проиграл местным «Драконам» со счетом 3:4.

«Донбасс» с первых минут матча показал, что не будет мальчиками для битья на потеху заполнившей трибуны местной публике. И первая оплеуха от донецкой команды прилетела «Драконам» за 15 секунд до конца первого периода. Постарался Бирюков, для которого это взятие ворот стало вторым на международной арене.

Во втором периоде «Донбасс» начал получать много двухминутных удалений – 5 за 20 минут. При этом нельзя сказать, что украинцы играли грубо. Правда, хозяева сравняли счет в равных составах: после точного броска Гаттига и рикошета от защитника.

Вскоре «Драконы» опять получили большинство на льду, и Джонстон вывел их вперед. Однако, Сигарев очень быстро проявил свой бомбардирский талант и мощнейшим броском восстановил паритет.

В начале третьего периода команды в течение 20 секунд обменялись голами. Сначала у французов забросил Рейнад, но затем Лялька сравнял счет после рикошета. Шайба упала прямо за шиворот голкиперу хозяев – он даже не понял, когда она оказалась в воротах.

Затем в концовке «Донбасс» отдал хозяевам инициативу – и пропустил. Игроки «Руана» выиграли вбрасывание, и после двух передач Жилбер вырвал для «Драконов» победу.

В другом матче группы G «Клагенфурт» обыграл «Рингстед» – 5:1.

Лига чемпионов. Группа G. 3 тур.

«Руан» (Франция) – «Донбасс» (Донецк, Украина) 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы:

0:1 Бирюков (Жульдиков, Шишлянников), 19:45

1:1 Гаттиг (Ламперье, Вигнерс), 29:04

2:1 Джонстон (Гюмон – бол.), 31:51

2:2 Сигарев (Бирюков), 34:39,

3:2 Рейно (Гериф, Томасино), 42:53

3:3 Лялька (Буценко), 43:13

4:3 Жилбер, 53:35

«Руан»: Пинтарич (Дюкенн), Чакиашвили-Ео, Ламперье-Гаттиг-Вигнерс, Гюмон-Дорион, Бедин-Тессье-Неса, Сальве-Флуд, Жилбер-Джонстон-Карон,Леборнье-Гериф-Рейно-Томасино

«Донбасс»: Макаров (Ворис), Соколовский-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Ногачев-Желдаков, Стефанович-Туркин-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Пересунько-Захаров-Морозов, Жульдиков-Смерек, Шилшлянников-Бирюков-Сигарев

Карен Агабекян
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Теги

Руан (хоккей) Донбасс

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