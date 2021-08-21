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«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника

В решающем матче турнира чемпион Украины обыграл чемпиона Словакии
Хоккей Хоккей в Европе
20:20
«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника
Фото: пресс-служба «Донбасса»

«Донбасс» стал победителем предсезонного турнира – Мемориала Павла Забойника. В финале дончане обыграли чемпиона Словакии «Зволен».

В первом периоде никто из соперников счет размочить не сумел. Во второй двадцатиминутке, как и во всех предыдущих матчах на турнире, «Донбасс» пропустил первым, однако довольно быстро забросил две шайбы в ответ. В заключительном периоде снова сумели отличится обе команды, и снова «Донбасс» сделал это на один раз больше. Как итог – 4:2 победа украинского коллектива.

Таким образом, «Донбасс» выиграл все свои матчи на турнире и во второй раз в истории стал победителем Мемориала Павла Забойника.

«Зволен» – «Донбасс» 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).

1:1 – Пересунько,

1:2 – Ногачев,

1:3 – Морозов,

1:4 – Стефанович

«Зволен»: Рам (Тренчан), Андерсонс-Хайн, Зюзин-Вьеденски-Едличка, Мелишко-Рой, Улли-Пулиш-Коленич, Грашко-Кубка, Марцинек-Микуш-Чаный, Бабеляк, Дюриш-Губанчок-Хлепчок

«Донбасс»: Макаров (Ворис), Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Ногачев-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Туркин-Стефанович, Андрейкив-Соколовский, Морозов-Захаров-Пересунько, Григорьев-Фирсов, Даниленко-Буценко-Разумов

Следующим турниром для чемпиона Украины станет домашний Открытый кубок Донбасса, где также примут участие «Краматорск», «Кременчуг» и «Мариуполь».

После этого дончане впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов. Ранее стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в этом турнире.


Сергей Остапенко
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