«Донбасс» «всухую» разгромил «Белый Барс»

Дончане добыли седьмую победу подряд

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 8 февраля, в рамках 20-го тура хоккейной Суперлиги Париматч в Краматорске «Донбасс» принимал «Белый Барс».

Со стартовых минут первого периода «Донбасс» показал желание реализовывать каждый голевой момент и смог забросить сразу 5 шайб за стартовые 20 минут матча. Дублем отметился Олег Шишлянников, еще по голу на свой счет записали Андрей Бирбков, Александр Пересунько и Кирилл Спиценко, который забросил дебютную шайбу в хоккейной Суперлиге Украины.

Во второй двадцатиминутке команды хоть и не сбавили активность своих атак, но сам период был менее результативным. После экватора матча Александр Пересунько оформил дубль, установив на табло счет 6:0.

На старте третьего периода Андрей Сигарев увеличил счет до 7:0 в пользу дончан, а спустя 5 минут Олег Шишлянников оформил хет-трик и поставил голевую точку в этом поединке.

«Донбасс» – «Белый Барс» 8:0 (5:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Шишлянников (Садовиков, Бирюков), 03:43;

2:0 Бирюков (Садовиков, Спиценко), 09:34;

3:0 Спиценко (Калейниковас), 15:14;

4:0 Шишлянников (Бирюков, Соколовский), 16:29;

5:0 Пересунько (Сигарев), 17:47;

6:0 Пересунько (Сигарев, Спиценко), 34:45;

7:0 Сигарев, 46:04;

8:0 Шишлянников (Бирюков), 51:52.

«Донбасс»: Петров (Макаров); Андрейкив - Спиценко, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков; Сигарев - Спруктс - Пересунько, Морозов - Туркин (А) - Калейниковас, Садовиков - Бирюков - Шишлянников, Даниленко - Захаров (К) - Разумов.

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко - с 20:00); Куцевич (К) - Грицюк, Алексюк (А) - Лесников, Собко - Зинченко; Говорушко - Никоноров - Брага, Попережай - Семенов - Геворкян, Маландин - Качан - Микитюк, Курах.