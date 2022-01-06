«Сокол» одержал уверенную победу над «Краматорском»
Дубль Шахворостова принес СК «Сокол» победу над «Мариуполем»
Киевляне «всухую» обыграли «стальных чаек»
20:42
Фото: hsl.com.ua
В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч СК «Сокол» обыграл «Мариуполь».
Команды более двух периодов не могли распечатать ворота. Дебютную шайбу в матче после 50-й минуты забросил Виктор Шахворостов. А еще через минуту форвард киевлян оформил дубль и установил итоговый счет в матче.
Благодаря победе в очной встрече «Сокол» обошел «Мариуполь» в турнирной таблице и теперь находится на второй строчке.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Мариуполь» – СК «Сокол» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 Шахворостов (Беляков, Никоноров), 53:57
0:2 Шахворостов (Мельников), 54:55
Вратари: Трифонов – Яковлев
Комментарии 0