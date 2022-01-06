Дубль Шахворостова принес СК «Сокол» победу над «Мариуполем»

Киевляне «всухую» обыграли «стальных чаек»

Фото: hsl.com.ua

В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч СК «Сокол» обыграл «Мариуполь».



Команды более двух периодов не могли распечатать ворота. Дебютную шайбу в матче после 50-й минуты забросил Виктор Шахворостов. А еще через минуту форвард киевлян оформил дубль и установил итоговый счет в матче.

Благодаря победе в очной встрече «Сокол» обошел «Мариуполь» в турнирной таблице и теперь находится на второй строчке.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – СК «Сокол» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Шахворостов (Беляков, Никоноров), 53:57

0:2 Шахворостов (Мельников), 54:55

Вратари: Трифонов – Яковлев