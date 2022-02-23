Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Белый Барс», продлив серию побед до 14-и матчей
ХК «Донбасс» добыл очередную победу в хоккейной Суперлиге Parimatch, обыграв «Белый Барс» со счетом 6:0.
В первом периоде дончане забросили две шайбы. В самом начале игрового отрезка голом отметился Виктор Захаров, а незадолго до перерыва свой результативный бросок нанес и Павел Медведев – 2:0.
Во второй 20-минутке Андрей Сигарев реализовал большинство – так счет стал 3:0.
А в заключительном периоде после второго гола в матче от лучшего бомбардира Суперлиги Сигарева «Донбасс» еще дважды преподал гостям урок реализации большинства. Голы в активе Кирилла Спиценко и Виктора Туркина – 6:0.
Олег Петров оформил третий шатаут в четырех последних матчах «Донбасса».
За 5 игр до окончания регулярного чемпионата ХСУ «Донбасс», досрочно выигравший первый этап сезона, опережает ближайшего преследователя на 18 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Донбасс» (Донецк) – «Белый Барс» (Белая Церковь) 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
1:0 – Захаров (Даниленко, Галыгин) – 02:30,
2:0 – Медведев (Туркин, Калейниковас) – 19:25,
3:0 – Сигарев (Пангелов-Юлдашев – бол.) – 35:58,
4:0 – Сигарев (Спруктс, Пересунько) – 44:11,
5:0 – Спиценко (Сигарев – бол.) – 55:22,
6:0 – Туркин (Пангелов-Юлдашев, Медведев – бол.) – 51:36
«Донбасс»: Петров (Кривошапкин), Таран-Кобелев, Морозов-Даниленко-Захаров, Жульдиков-Пангелов-Юлдашев, Туркин-Калейниковас-Медведев, Спиценко-Галыгин, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Григорьев
«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Алексюк-Собко, Маландин-Качан-Осипов, Кулешов-Грицюк, Куцевич-Говорушко-Попережай, Селин-Шистеров, Брага-Швецов-Семенов, Удовиченко-Лесников-Курах-Мисюк
Напомним, IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма.
Комментарии 0