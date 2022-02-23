Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Белый Барс», продлив серию побед до 14-и матчей

Подопечные Павла Микульчика лидируют в таблице Суперлиги

«Донбассу» обыграть «Белый Барс» / фото - пресс-служба Дончан

ХК «Донбасс» добыл очередную победу в хоккейной Суперлиге Parimatch, обыграв «Белый Барс» со счетом 6:0.

В первом периоде дончане забросили две шайбы. В самом начале игрового отрезка голом отметился Виктор Захаров, а незадолго до перерыва свой результативный бросок нанес и Павел Медведев – 2:0.

Во второй 20-минутке Андрей Сигарев реализовал большинство – так счет стал 3:0.

А в заключительном периоде после второго гола в матче от лучшего бомбардира Суперлиги Сигарева «Донбасс» еще дважды преподал гостям урок реализации большинства. Голы в активе Кирилла Спиценко и Виктора Туркина – 6:0.

Олег Петров оформил третий шатаут в четырех последних матчах «Донбасса».

За 5 игр до окончания регулярного чемпионата ХСУ «Донбасс», досрочно выигравший первый этап сезона, опережает ближайшего преследователя на 18 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – «Белый Барс» (Белая Церковь) 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

1:0 – Захаров (Даниленко, Галыгин) – 02:30,

2:0 – Медведев (Туркин, Калейниковас) – 19:25,

3:0 – Сигарев (Пангелов-Юлдашев – бол.) – 35:58,

4:0 – Сигарев (Спруктс, Пересунько) – 44:11,

5:0 – Спиценко (Сигарев – бол.) – 55:22,

6:0 – Туркин (Пангелов-Юлдашев, Медведев – бол.) – 51:36

«Донбасс»: Петров (Кривошапкин), Таран-Кобелев, Морозов-Даниленко-Захаров, Жульдиков-Пангелов-Юлдашев, Туркин-Калейниковас-Медведев, Спиценко-Галыгин, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Григорьев

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Алексюк-Собко, Маландин-Качан-Осипов, Кулешов-Грицюк, Куцевич-Говорушко-Попережай, Селин-Шистеров, Брага-Швецов-Семенов, Удовиченко-Лесников-Курах-Мисюк

Напомним, IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма.