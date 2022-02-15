Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Мариуполь» и добыть десятую победу кряду

Александр Пересунько дважды ассистировал партнерам

фото / ХК Донбасс

ХК «Донбасс» одолел «Мариуполь» в матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч. Дуэль завершилась со счетом 5:3.

После сухого первого периода «Донбасс» по традиции активней провел период второй. И активность принесла свои плоды!

Игра шла вязко и без особых моментов, когда Андрей Сигарев отважился на бросок практически из-за ворот. Голкиперу «Мариуполя» Алексею Трифонову не повезло, и шайба просочилась ему за спину – 1:0. Второй гол «Донбасса» также получился эффектным. Дмитрий Даниленко здорово бросил под перекладину – 2:0.

В третьем периоде дончане практически сразу сняли все вопросы. Александр Пересунько дважды ассистировал партнерам, которые довели счет до 4:0. Сигарев оформил дубль. Также шайбу забросил Виталий Андрейкив.

«Мариуполь» неожиданно бодро огрызнулся двумя голами! Но Виктор Туркин своей эффектной шайбой не дал сопернику поверить в возможность спасения – 5:2. Третий гол гостей уже ничего не решал. Дончане добыли свою 10 победу подряд в Суперлиге и еще серьезней укрепились на первом месте в турнирной таблице.

В четверг 17 февраля «Донбасс» сыграет свой следующий матч регулярного чемпионата – на выезде против «Альтаира».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Мариуполь» 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)

1:0 – Сигарев – 24:15,

2:0 – Даниленко (Морозов) – 34:14,

3:0 – Сигарев (Пересунько) – 43:30,

4:0 – Андрейкив (Пересунько) – 46:11,

4:1 – Костиков (Твердохлебов, Тютченко) – 48:36,

4:2 – Щербатов (Бойко) – 49:07,

5:2 – Туркин (Медведев, Соколовский) – 50:26,

5:3 – Артамонов (Милехин, Щербатов) – 59:05

«Донбасс»: Петров (Макаров), Андрейкив-Спиценко, Сигарев-Спруктс-Пересунько, Таран-Пангелов-Юлдашев, Туркин-Садовиков-Медведев, Кобелев-Соколовский, Захаров-Бирюков-Шишлянников, Галыгин, Морозов-Даниленко-Кривошапкин

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве), Артамонов-Тунхузин, Щербатов-Милехин-Бойко, Кудряшов-Алексеев, Мазур-Казаковцев-Коваленко, Лысенко-Декало, Ружников-Костиков-Твердохлебов, Зуев-Филимонов, Янишевский-Чердак-Тютченко

Напомним, в прошлом матче чемпионата «Краматорск» разгромил «Альтаир», прервав серию из двух поражений.