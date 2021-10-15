Дубль Танева помог «Сиэтлу» добыть первую победу в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» победил «Нэшвилл», добыв свою первую победу в НХЛ. Поединок завершился со счетом 4:3.
Главным героем встречи стал форвард «Сиэтла» Брендан Танев, который отметился в матче двумя заброшенными шайбами. У «Нэшвилла» самым результативным игроком стал нападающий Микаэль Гранлунд. Финн забил одну шайбу и отдал две результативных передачи.
Первые заработанные 2 очка позволили «Сиэтлу» подняться на 7-е место Западной Конференции.
«Нэшвилл» – «Сиэтл» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
1:0 Толванен (Кунин, Гранлунд), 03:18,
1:1 Макканн (Джиордано, Эберле), 15:27, ГБ,
1:2 Танев (Веннберг, Донской), 17:33, ГБ,
2:2 Йоси (Форсберг, Гранлунд), 24:36, ГБ,
2:3 Веннберг (Барре–Буле), 29:54,
2:4 Танев (Макканн, Эпплтон), 58:39,
3:4 Гранлунд (Карье, Форсберг), 59:20,
Вратари: Риттих – Грубауэр.
Результаты всех матчей игрового дня.
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