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Дубль Танева помог «Сиэтлу» добыть первую победу в НХЛ

Новичок сезона заработал свои первые очки
Хоккей НХЛ
10:23
Дубль Танева помог «Сиэтлу» добыть первую победу в НХЛ
«Сиэтл» победил «Нэшвил» / фото - Getty Images

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» победил «Нэшвилл», добыв свою первую победу в НХЛ. Поединок завершился со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал форвард «Сиэтла» Брендан Танев, который отметился в матче двумя заброшенными шайбами. У «Нэшвилла» самым результативным игроком стал нападающий Микаэль Гранлунд. Финн забил одну шайбу и отдал две результативных передачи.

Первые заработанные 2 очка позволили «Сиэтлу» подняться на 7-е место Западной Конференции.

«Нэшвилл» – «Сиэтл» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

1:0 Толванен (Кунин, Гранлунд), 03:18,

1:1 Макканн (Джиордано, Эберле), 15:27, ГБ,

1:2 Танев (Веннберг, Донской), 17:33, ГБ,

2:2 Йоси (Форсберг, Гранлунд), 24:36, ГБ,

2:3 Веннберг (Барре–Буле), 29:54,

2:4 Танев (Макканн, Эпплтон), 58:39,

3:4 Гранлунд (Карье, Форсберг), 59:20,

Вратари: Риттих – Грубауэр.

Результаты всех матчей игрового дня.

Михаил Рыбак
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