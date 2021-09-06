«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Два домашних матча «Донбасса» в Лиге чемпионов посетило более 11 тысяч человек
Во втором матче дончане обыграли французский «Руан»
19:40
Фото: hcdonbass.com
Донецкий «Донбасс» победил французский «Руан» (2:1) в матче хоккейной Лиги чемпионов.
Домашнюю игру украинской команды в Киеве посетили 5 328 человек.
На первый матч «Донбасса» в турнире против датского «Рунгстеда» (2:3 Б), который состоялся 3 сентября, пришли 5 876 болельщиков.
Таким образом, в общей сложности две игры действующего чемпиона Украины посетило больше 11 тысяч зрителей.
ХК «Донбасс» также сыграет в грядущем сезоне УХЛ.