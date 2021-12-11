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02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз -:- Запланирован

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Потехин продолжит сезон в ХК «Донбасс»

За плечами у опытного форварда более 450 матчей в КХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
22:00
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Потехин продолжит сезон в ХК «Донбасс»
Богдан Потехин / фото - hcdonbass.com

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 29-летним форвардом Богданом Потехиным. Контракт рассчитан на один год.

Потехин родился в Магнитогорске и является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

В Молодежной хоккейной лиге провел 139 матчей, набрав 117 (53+64) очков. В 2010 году вместе с командой «Стальные Лисы» стал чемпионом МХЛ.

Дебютировал в КХЛ в 18-летнем возрасте, в первом «взрослом» сезоне набрал четыре (2+2) очка в 33 матчах. В составе «Металлурга» Потехин дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2014-м и 2016-м годах. Всего в Континентальной хоккейной лиге провёл 457 матчей и заработал 85 (41+44) очков по системе «гол+пас». Кроме «Магнитки», также выступал за «Амур» из Хабаровска и подольский «Витязь» в КХЛ.

В составе «Донбасса» будет выступать под номером «16».

Рене Тер Велде
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(Голосов: 1)

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Донбасс

Комментарии 1

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11 декабря 2021г. 22:42
Вот это усиление!!! Браво Суперлига!  Респект Донбассу!
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