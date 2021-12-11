Двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Потехин продолжит сезон в ХК «Донбасс»

За плечами у опытного форварда более 450 матчей в КХЛ

Богдан Потехин / фото - hcdonbass.com

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 29-летним форвардом Богданом Потехиным. Контракт рассчитан на один год.

Потехин родился в Магнитогорске и является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

В Молодежной хоккейной лиге провел 139 матчей, набрав 117 (53+64) очков. В 2010 году вместе с командой «Стальные Лисы» стал чемпионом МХЛ.



Дебютировал в КХЛ в 18-летнем возрасте, в первом «взрослом» сезоне набрал четыре (2+2) очка в 33 матчах. В составе «Металлурга» Потехин дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2014-м и 2016-м годах. Всего в Континентальной хоккейной лиге провёл 457 матчей и заработал 85 (41+44) очков по системе «гол+пас». Кроме «Магнитки», также выступал за «Амур» из Хабаровска и подольский «Витязь» в КХЛ.

В составе «Донбасса» будет выступать под номером «16».