«Эдмонтон» и «Детройт» выдали сверхрезультативный матч, «Вашингтон» дожал «Айлендерс» в серии буллитов
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Аризона» 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Хэйтон (Эрикссон) 2
0:2 Строльман (Кессел, Нэш) 4
1:2 Дофен (Перро, Петри) 14
1:3 Ричи (Маччелли, Гальченюк) 19
1:4 Крауз () 20
1:5 Келлер (Крауз, Гостисбеер) 38
2:5 Кофилд (Армия, Уайдман) 39
3:5 Кофилд (Петри, Армия) 39
3:6 Шмалц (Келлер) 56
Вратари: Примо (Монтембо) – Веймелка.
«Рейнджерс» – «Анахайм» 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Бродзински (Шнайдер, Хитил) 5
1:1 Комтуа (Хенрик, Терри) 15
2:1 Зибанежад (Панарин, Фокс) 24
2:2 Фаулер (Хенрик) 25
2:3 Грант (О'Риган) 51
3:3 Крайдер (Панарин, Фокс) 54
4:3 Фокс (Зибанежад, Панарин) 62
Вратари: Георгиев – Гибсон.
«Торонто» – «Даллас» 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Сандин (Таварес, Марнер) 8
2:0 Таварес (Лильегрен, В. Нюландер) 12
3:0 Каше (Марнер, Райлли) 42
4:0 Михеев (Райлли) 59
Вратари: Кельгрен – Эттинджер.
«Вашингтон» – «Айлендерс» 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Манта (Шири, Кузнецов) 13
1:1 Нелсон (Добсон, Хара) 25
1:2 Палмиери (Пажо, Бэйли) 38
2:2 Йонссон Фьяллби (Орлов) 51
3:2 Овечкин (Кузнецов) 56
3:3 Ли (Нелсон, Добсон) 59
4:3 Манта () 65
Вратари: Ванечек – Варламов.
«Нэшвилл» – «Питтсбург» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Экхольм (Дюшен, Форсберг) 20
1:1 Генцел (Кросби, Летанг) 35
2:1 Жанно (Сиссонс, Йоси) 36
3:1 Толванен (Йоси) 38
4:1 Тренин (Йоси, Сиссонс) 59
Вратари: Сарос – ДеСмит.
«Виннипег» – «Вегас» 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Шайбы:
1:0 Уилер (Шайфли, Штястны) 19
2:0 Коннор (Стэнли, Дюбуа) 19
2:1 Руа (Каррье, Уайтклауд) 27
3:1 Элерс () 30
4:1 Стэнли () 32
5:1 Шайфли (Моррисси, Коннор) 39
5:2 Пьетранжело (Кохлан, Патрик) 45
5:3 Амадио (Лешишин) 50
6:3 Моррисси (Уилер, Коннор) 51
7:3 Лаури (Шмидт) 54
Вратари: Хеллибак – Броссуа (Томпсон).
«Чикаго» – «Бостон» 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Бержерон (Холл, Маршанд) 45
1:1 Хэйгл (Маккейб, Джонс) 50
1:2 Гжельчик (Пастрняк, Холл) 62
Вратари: Флери – Улльмарк.
«Эдмонтон» – «Детройт» 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)
Шайбы:
1:0 Шор (Броберг, Райан) 2
2:0 Макдэвид (Кит) 4
3:0 Хайман (Нерс, Драйзайтль) 5
3:1 Стаал (Хиросе, Зайдер) 9
4:1 Ямамото (Бэрри, Макдэвид) 19
4:2 Ганье () 39
4:3 Задина (Ледди, Хиросе) 43
4:4 Стаал (Эрни, Ганье) 43
5:4 Кэйн (Бушар, Ямамото) 45
5:5 Рэймонд (Ларкин) 47
6:5 Фогеле (Кит, Арчибальд) 55
7:5 Кэйн (Сиси, Драйзайтль) 59
Вратари: Коскинен – Неделькович (Грайсс).
«Ванкувер» – «Нью-Джерси» 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Хант (Пирсон, Миллер) 4
2:0 Хегландер (Босер, Хорват) 12
2:1 Грейвс (Шарангович) 18
2:2 Хьюз (Братт) 25
3:2 Хорват () 29
4:2 Пирсон (Миллер, Майерс) 29
4:3 Бастиан (Хьюз, Шарангович) 32
5:3 Хорват (Миллер, Хьюз) 42
6:3 Ламмикко (Мотт, Шенн) 53
Вратари: Демко– Гиллис (Доус).
«Лос-Анджелес» – «Колорадо» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) 7
0:2 Комфер (Ничушкин, Макар) 40
0:3 Рантанен (Бураковски) 46
Вратари: Дж. Куик – Кюмпер.
«Сан-Хосе» – «Флорида» 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Кутюр (Майер, Гертл) 9
1:1 Юбердо () 12
2:1 Мелош (Влэшик, Гертл) 15
2:2 Ватрано (Аччари) 44
2:3 Ватрано (Райнхарт, Форслинг) 62
Вратари: Раймер – Найт.
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