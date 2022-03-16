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«Эдмонтон» и «Детройт» выдали сверхрезультативный матч, «Вашингтон» дожал «Айлендерс» в серии буллитов

«Даллас» «всухую» уступил «Торонто», «Виннипег» забросил 7 шайб в ворота «Вегаса»
Хоккей НХЛ
16 марта 09:08
«Эдмонтон» и «Детройт» выдали сверхрезультативный матч, «Вашингтон» дожал «Айлендерс» в серии буллитов
Фото: nhl.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Аризона» 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Хэйтон (Эрикссон) 2

0:2 Строльман (Кессел, Нэш) 4

1:2 Дофен (Перро, Петри) 14

1:3 Ричи (Маччелли, Гальченюк) 19

1:4 Крауз () 20

1:5 Келлер (Крауз, Гостисбеер) 38

2:5 Кофилд (Армия, Уайдман) 39

3:5 Кофилд (Петри, Армия) 39

3:6 Шмалц (Келлер) 56

Вратари: Примо (Монтембо) – Веймелка.

«Рейнджерс» – «Анахайм» 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Бродзински (Шнайдер, Хитил) 5

1:1 Комтуа (Хенрик, Терри) 15

2:1 Зибанежад (Панарин, Фокс) 24

2:2 Фаулер (Хенрик) 25

2:3 Грант (О'Риган) 51

3:3 Крайдер (Панарин, Фокс) 54

4:3 Фокс (Зибанежад, Панарин) 62

Вратари: Георгиев – Гибсон.

«Торонто» – «Даллас» 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Сандин (Таварес, Марнер) 8

2:0 Таварес (Лильегрен, В. Нюландер) 12

3:0 Каше (Марнер, Райлли) 42

4:0 Михеев (Райлли) 59

Вратари: Кельгрен – Эттинджер.

«Вашингтон» – «Айлендерс» 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Манта (Шири, Кузнецов) 13

1:1 Нелсон (Добсон, Хара) 25

1:2 Палмиери (Пажо, Бэйли) 38

2:2 Йонссон Фьяллби (Орлов) 51

3:2 Овечкин (Кузнецов) 56

3:3 Ли (Нелсон, Добсон) 59

4:3 Манта () 65

Вратари: Ванечек – Варламов.

«Нэшвилл» – «Питтсбург» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Экхольм (Дюшен, Форсберг) 20

1:1 Генцел (Кросби, Летанг) 35

2:1 Жанно (Сиссонс, Йоси) 36

3:1 Толванен (Йоси) 38

4:1 Тренин (Йоси, Сиссонс) 59

Вратари: Сарос – ДеСмит.

«Виннипег» – «Вегас» 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Шайбы:

1:0 Уилер (Шайфли, Штястны) 19

2:0 Коннор (Стэнли, Дюбуа) 19

2:1 Руа (Каррье, Уайтклауд) 27

3:1 Элерс () 30

4:1 Стэнли () 32

5:1 Шайфли (Моррисси, Коннор) 39

5:2 Пьетранжело (Кохлан, Патрик) 45

5:3 Амадио (Лешишин) 50

6:3 Моррисси (Уилер, Коннор) 51

7:3 Лаури (Шмидт) 54

Вратари: Хеллибак – Броссуа (Томпсон).

«Чикаго» – «Бостон» 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Бержерон (Холл, Маршанд) 45

1:1 Хэйгл (Маккейб, Джонс) 50

1:2 Гжельчик (Пастрняк, Холл) 62

Вратари: Флери – Улльмарк.

«Эдмонтон» – «Детройт» 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)

Шайбы:

1:0 Шор (Броберг, Райан) 2

2:0 Макдэвид (Кит) 4

3:0 Хайман (Нерс, Драйзайтль) 5

3:1 Стаал (Хиросе, Зайдер) 9

4:1 Ямамото (Бэрри, Макдэвид) 19

4:2 Ганье () 39

4:3 Задина (Ледди, Хиросе) 43

4:4 Стаал (Эрни, Ганье) 43

5:4 Кэйн (Бушар, Ямамото) 45

5:5 Рэймонд (Ларкин) 47

6:5 Фогеле (Кит, Арчибальд) 55

7:5 Кэйн (Сиси, Драйзайтль) 59

Вратари: Коскинен – Неделькович (Грайсс).

«Ванкувер» – «Нью-Джерси» 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 Хант (Пирсон, Миллер) 4

2:0 Хегландер (Босер, Хорват) 12

2:1 Грейвс (Шарангович) 18

2:2 Хьюз (Братт) 25

3:2 Хорват () 29

4:2 Пирсон (Миллер, Майерс) 29

4:3 Бастиан (Хьюз, Шарангович) 32

5:3 Хорват (Миллер, Хьюз) 42

6:3 Ламмикко (Мотт, Шенн) 53

Вратари: Демко– Гиллис (Доус).

«Лос-Анджелес» – «Колорадо» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) 7

0:2 Комфер (Ничушкин, Макар) 40

0:3 Рантанен (Бураковски) 46

Вратари: Дж. Куик – Кюмпер.

«Сан-Хосе» – «Флорида» 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Кутюр (Майер, Гертл) 9

1:1 Юбердо () 12

2:1 Мелош (Влэшик, Гертл) 15

2:2 Ватрано (Аччари) 44

2:3 Ватрано (Райнхарт, Форслинг) 62

Вратари: Раймер – Найт.

Олег Шумейко-младший
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