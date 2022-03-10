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«Эдмонтон» минимально обыграл «Вашингтон», «Ванкувер» разобрался с «Монреалем»

Результат и обзор матчей НХЛ
Хоккей НХЛ
08:50
«Эдмонтон» минимально обыграл «Вашингтон», «Ванкувер» разобрался с «Монреалем»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Вашингтон» – 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

0:1 Бэкстрем (Оши, Манта) 23

1:1 Ямамото (Бушар, Макдэвид) 33

2:1 Сиси (Райан, Мэлоун) 39

2:2 Оши (Карлсон, Бэкстрем) 47

3:2 Мэлоун (Бушар, Кэссиан) 51

3:3 Оши (Кузнецов, Карлсон) 61

4:3 Макдэвид 64

Вратари: Коскинен 29/32 – Самсонов 36/40.

«Ванкувер» – «Монреаль» – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

0:1 Лехконен (Питлик, Эванс) 13

1:1 Хэмоник ( Миллер, Хант) 14

2:1 Босер (Хьюз, Миллер) 31

2:2 Лехконен (Питлик) 35

3:2 Миллер 44

4:2 Петтерссон (Хорват, Миллер) 49

4:3 Питлик (Лехконен, Кофилд) 56

5:3 Хорват 60

Вратари: Демко 22/25 – Монтембо 28/32.

Рене Тер Велде
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