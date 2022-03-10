«Вашингтон» «всухую» разобрался с «Каролиной», «Питтсбург» разгромил «Тампу»
«Эдмонтон» минимально обыграл «Вашингтон», «Ванкувер» разобрался с «Монреалем»
Результат и обзор матчей НХЛ
Фото: NHL
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» – «Вашингтон» – 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
0:1 Бэкстрем (Оши, Манта) 23
1:1 Ямамото (Бушар, Макдэвид) 33
2:1 Сиси (Райан, Мэлоун) 39
2:2 Оши (Карлсон, Бэкстрем) 47
3:2 Мэлоун (Бушар, Кэссиан) 51
3:3 Оши (Кузнецов, Карлсон) 61
4:3 Макдэвид 64
Вратари: Коскинен 29/32 – Самсонов 36/40.
«Ванкувер» – «Монреаль» – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
0:1 Лехконен (Питлик, Эванс) 13
1:1 Хэмоник ( Миллер, Хант) 14
2:1 Босер (Хьюз, Миллер) 31
2:2 Лехконен (Питлик) 35
3:2 Миллер 44
4:2 Петтерссон (Хорват, Миллер) 49
4:3 Питлик (Лехконен, Кофилд) 56
5:3 Хорват 60
Вратари: Демко 22/25 – Монтембо 28/32.
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