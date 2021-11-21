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«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» и упрочил лидерство, «Флорида» вырвала победу у «Миннесоты»

Гол Овечкина помог «Вашингтону» войти в тройку лучших на Востоке

Хоккей НХЛ
21 ноября 08:50
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» и упрочил лидерство, «Флорида» вырвала победу у «Миннесоты»
Фото: Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Сент-Луис» 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Бенн (Сутер, Гурьянов), 25:16 ГБ

2:0 Хинтц (Раффль, Линделл), 30:39 ГМ

2:1 Саад (Перрон, Круг), 32:19 ГБ

3:1 Хинтц (Раффль), 43:55 ГМ

4:1 Бенн (Павелски, Линделл), 58:31

Вратари: Эттинджер – Биннингтон.


«Аризона» – «Детройт» 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Ларкин (Рэймонд), 08:41

1:1 Дзингел (Динин, Крауз), 53:31 ГМ

2:1 Келлер (Чикран, Кессел), 60:22 ГМ

Вратари: Веджвуд – Неделькович.


«Филадельфия» – «Бостон» 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Носек (Блидх, Гризлик), 18:25

0:2 Форборт (Маршан, Пастрняк), 20:30

1:2 Брассар (Аткинсон, Жиру), 21:22

2:2 Брассар (Жиру, Проворов), 29:25 ГБ

2:3 Форборт (Смит, Дебраск), 36:27

2:4 Смит (Хаула, Дебраск), 41:28

2:5 Пастрняк (Зборил, Койл), 52:47

Вратари: Джонс – Ульмарк.


«Торонто» – «Питтсбург» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 Гюнтцель (Раст, Дюмулин), 05:46

0:2 Картер (Закер, Капанен), 17:15

Вратари: Кэмпбелл – Джарри.


«Монреаль» – «Нэшвилл» 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Шайбы:

1:0 Лехконен (Савар, Эванс), 02:41

2:0 Дворак (Андерсон, Друэн), 21:06

3:0 Галлахер (Друэн, Тоффоли), 23:32 ГБ

4:0 Полинг (Уайдмен, Лехконен), 29:31

5:0 Полинг (Тоффоли, Уайдмен), 30:08

5:1 Дюшен (Йоси, Джохансен), 46:36 ГБ

5:2 Дюшен (Гранлунд, Толванен), 52:53 ГБ

5:3 Дюшен (Джохансен, Гранлунд), 56:27

6:3 Тоффоли (Армиа), 58:30

Вратари: Монтембо – Риттих.


«Айлендерс» – «Калгари» 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 Ричардсон, 04:05

0:2 Мэнджапани (Ханифин, Годро), 13:18 ГБ

1:2 Нельсон (Паник, Палмиери), 19:37 ГБ

1:3 Мэнджапани (Ханифин, Бэклунд), 26:43 ГБ

2:3 Нельсон, 41:49

2:4 Льюис, 58:45

2:5 Годро, 59:22

Вратари: Варламов – Маркстрем.


«Флорида» – «Миннесота» 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)

Шайбы:

1:0 Типпетт (Экблад, Ватрано), 17:45

2:0 Ватрано (Торнтон, Гудас), 28:23

2:1 Эрикссон (Цуккарелло, Капризов), 31:46 ГБ

3:1 Ватрано (Форслинг), 34:50

3:2 Капризов (Годро), 41:55

4:2 Верхеги (Уигар, Экблад), 45:42

4:3 Фолиньо (Голигоски, Раск), 59:14

5:3 Беннетт (Юбердо), 59:23

5:4 Цуккарелло (Эрикссон), 59:51

Вратари: Бобровский – Тэлбот.


«Тампа-Бэй» – «Нью-Джерси» 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)

Шайбы:

1:0 Рутта, 05:49

1:1 Шарангович (Хольц), 13:56

2:1 Марун (Колтон, Сергачев), 18:15 ГБ

3:1 Хедман (Катчук, Рутта), 26:17

3:2 Мерсер (Шарангович, Зигенхалер), 41:12

3:3 Веси (Суббан, Зигенхалер), 45:39

3:4 Шарангович (Братт), 49:34

3:5 Татар (Грэйвз), 58:44

Вратари: Эллиотт – Блэквуд.


«Лос-Анджелес» – «Каролина» 4:5 (2:2, 2:3, 0:0)

Шайбы:

0:1 Джарвис (Ахо, Дианджело), 03:00

1:1 Лизотт (Лемье, Эдлер), 04:38

1:2 Степан (Мартинук, Шей), 04:48

2:2 Кемпе (Эдлер, Копитар), 12:39

2:3 Ахо (Свечников, Андерсен), 26:16

3:3 Кемпе, 29:33 ГМ

3:4 Котканиеми (Степан, Славин), 31:20

4:4 Лемье (Рой), 38:00

4:5 Нечас (Нидеррайтер, Стаал), 39:26

Вратари: Куик – Андерсен.


«Вегас» – «Коламбус» 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 Нюквист (Бин, Веренски), 00:45

0:2 Тексье (Бин, Веренски), 08:42 ГМ

1:2 Колесар (Лещишин), 27:07

2:2 Смит, 44:45 ГМ

3:2 Янмарк (Хаг, Колесар), 53:53

Вратари: Броссуа – Корписало.


«Эдмонтон» – «Чикаго» 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Макдэвид (Хаймэн, Бушар), 10:16

2:0 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид), 11:19 ГБ

3:0 Ямамото (Сивиор), 15:16 ГМ

4:0 Маклауд (Фогель, Броберг), 18:32

4:1 Дебринкат (Дак, Джонс), 19:40

4:2 Дебринкат (Курашев), 49:00

5:2 Драйзайтль (Бушар), 56:28 ГМ

Вратари: Скиннер – Ланкинен.


«Сан-Хосе» – «Вашингтон» 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Шири (Спронг, Протас), 02:17

0:2 Овечкин (Карлсон, Оши), 13:58 ГБ

0:3 Шири (Карлсон, Овечкин), 55:10

0:4 Овечкин (Дауд), 58:56

Вратари: Хилл – Самсонов.


Карен Агабекян
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