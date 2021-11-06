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01:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс 2:6 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Вегас Голден Найтс 1:5 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Даллас Старз 3:4 Окончен
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04:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 3:1 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 Окончен
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01:00 Коламбус Блу Джекетс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
01:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
01:00 Питтсбург Пингвинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
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13:00 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
15:00 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован

«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
07:44
«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
«Эдмонтон» победил «Рейнджерс» / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Рейнджерс» 6:5 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)

0:1 Хытил (Лундквист, Блэй) – 01:53,

1:1 Хаймэн (Бэрри, Нерс) – 18:11,

1:2 Руни (Хытил) – 22:52,

1:3 Крайдер (Фокс, Гудроу) – 24:11,

1:4 Зибанежад (Строум, Панарин) – 26:56 ГБ,

2:4 Пулюярви (Ньюджент–Хопкинс, Нерс) – 34:41 ГБ,

3:4 Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль) – 41:00 ГБ,

4:4 Пулюярви (Кит, Бушар) – 43:35,

4:5 Зибанежад (Крайдер) – 47:18,

5:5 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 57:01,

6:5 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид) – 63:27,

Вратари: Коскинен – Георгиев.

«Виннипег» – «Чикаго» – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

1:0 Штясны (Копп, Элерс) – 00:47,

2:0 Пионк (Коннор, Копп) – 02:23 ГБ,

3:0 Тонинато (Копп) – 33:48,

4:0 Коннор (Шмидт, Свечников) – 35:17,

4:1 Энтуисл (Джонс, Дак) – 40:56 ГМ,

5:1 Элерс – 54:03,

Вратари: Комри – Флери.

«Анахайм» – «Аризона» – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1:0 Хенрик (Терри, Гецлаф) 00:34,

2:0 Милано (Шаттенкирк, Хенрик) 18:13,

3:0 Кэррик (Дрисдейл, Грант) 29:46,

3:1 Гостисбеер (Фишер, О’Брайэн) 59:52,

Вратари: Столарц – Веймелка.

«Ванкувер» – «Нэшвилл» 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

0:1 Йоси (Гранлунд, Толванен) 05:49,

1:1 Босер ( Миллер, Хэмоник) 19:51,

2:1 Хегландер (Пирсон, Хорват) 30:08,

2:2 Дюшен (Гранлунд) 32:36,

2:3 Томазино (Новак, Канин) 39:15,

Вратари: Демко – Сарос.

«Лос-Анджелес» – «Нью-Джерси» – ОТ 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

1:0 Кемпе (Копитар, Браун) 39:58,

1:1 Братт (Хишир, Юнссон) 43:19,

2:1 Калиев (Атанасиу, Рой) 56:20,

2:2 Заха (Братт, Грейвс) 59:36,

3:2 Иафалло (Дано) 60:42

Вратари: Петерсен – Блэквуд.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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