«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» – «Рейнджерс» 6:5 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)
0:1 Хытил (Лундквист, Блэй) – 01:53,
1:1 Хаймэн (Бэрри, Нерс) – 18:11,
1:2 Руни (Хытил) – 22:52,
1:3 Крайдер (Фокс, Гудроу) – 24:11,
1:4 Зибанежад (Строум, Панарин) – 26:56 ГБ,
2:4 Пулюярви (Ньюджент–Хопкинс, Нерс) – 34:41 ГБ,
3:4 Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль) – 41:00 ГБ,
4:4 Пулюярви (Кит, Бушар) – 43:35,
4:5 Зибанежад (Крайдер) – 47:18,
5:5 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 57:01,
6:5 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид) – 63:27,
Вратари: Коскинен – Георгиев.
«Виннипег» – «Чикаго» – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
1:0 Штясны (Копп, Элерс) – 00:47,
2:0 Пионк (Коннор, Копп) – 02:23 ГБ,
3:0 Тонинато (Копп) – 33:48,
4:0 Коннор (Шмидт, Свечников) – 35:17,
4:1 Энтуисл (Джонс, Дак) – 40:56 ГМ,
5:1 Элерс – 54:03,
Вратари: Комри – Флери.
«Анахайм» – «Аризона» – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
1:0 Хенрик (Терри, Гецлаф) 00:34,
2:0 Милано (Шаттенкирк, Хенрик) 18:13,
3:0 Кэррик (Дрисдейл, Грант) 29:46,
3:1 Гостисбеер (Фишер, О’Брайэн) 59:52,
Вратари: Столарц – Веймелка.
«Ванкувер» – «Нэшвилл» 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
0:1 Йоси (Гранлунд, Толванен) 05:49,
1:1 Босер ( Миллер, Хэмоник) 19:51,
2:1 Хегландер (Пирсон, Хорват) 30:08,
2:2 Дюшен (Гранлунд) 32:36,
2:3 Томазино (Новак, Канин) 39:15,
Вратари: Демко – Сарос.
«Лос-Анджелес» – «Нью-Джерси» – ОТ 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
1:0 Кемпе (Копитар, Браун) 39:58,
1:1 Братт (Хишир, Юнссон) 43:19,
2:1 Калиев (Атанасиу, Рой) 56:20,
2:2 Заха (Братт, Грейвс) 59:36,
3:2 Иафалло (Дано) 60:42
Вратари: Петерсен – Блэквуд.
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