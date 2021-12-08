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«Эдмонтон» проиграл «Миннесоте», «Анахайм» выиграл у «Баффало»

«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль», «Рейнджерс» разгромило «Чикаго»

Хоккей НХЛ
09:49
«Эдмонтон» проиграл «Миннесоте», «Анахайм» выиграл у «Баффало»
Фото: Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Рейнджерс» 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Шайбы:

0:1 Труба (Панарин, Строум) 01:01

1:1 Густафссон 01:44

2:1 Дак (Дебринкэт, Строум) 07:09

2:2 Панарин (Зибанеджад, Крайдер) 23:19 ГБ

2:3 Крайдер (Фокс, Панарин) 44:59 ГБ

2:4 Руни (Фокс, Ривз) 52:10

2:5 Панарин (Зибанеджад, Труба) 56:50 ПВ

2:6 Гудроу (Ривз, Руни) 58:41

Вратари: Флёри – Георгиев


«Виннипег» – «Каролина» 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Славин 00:30

0:2 Ахо (Чатфилд, Нидеррайтер) 21:12

1:2 Элерс (Штястны, Шмидт) 22:18

2:2 Дюбуа (Уилер, Шайфли) 36:06 ГБ

2:3 Нечас (Нидеррайтер, Стаал) 39:40 ГБ

2:4 Трочек (Ахо, Славин) 43:04 ГБ

Вратари: Хеллебайк – Андерсен

«Эдмонтон» – «Миннесота» 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Эрикссон Эк (Хартман, Бродин) 01:11 ГБ

0:2 Фолиньо (Дамба, Эрикссон Эк) 07:14

1:2 Пульюярви (Макдэвид, Хайман) 26:34

1:3 Раск (Бродин, Цуккарелло) 45:33

1:4 Куликов (Капризов, Бенн) 54:57

Вратари: Коскинен – Талбот


«Оттава» – «Айлендерс» 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Шайбы:

0:1 Ли (Бейли, Мейфилд) 23:00

1:1 Норрис (Батерсон, Шабо) 29:44 ГБ

1:2 Вальстрём (Беллоуз, Чарник) 34:06

1:3 Ли (Барзал, Пелеч) 34:33

1:4 Беллоуз (Чарник, Вальстрём) 46:26

2:4 Холден (Штюцле, Форментон) 48:11

2:5 Пажо (Мейфилд) 52:26

3:5 Форментон (Браун) 55:54 ГМ

Вратари: Густавссон – Сорокин


«Торонто» – «Коламбус» 5:4 (3:0, 2:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Нюландер (Мэттьюс, Райлли), 04:43 ГБ

2:0 Мэттьюс (Бантинг, Райлли), 15:08

3:0 Ритчи (Каше), 16:30

3:1 Бьёркстранд (Веренски, Дженнер), 31:39 ГБ

4:1 Таварес (Райлли, Нюландер), 38:34 ГБ

5:1 Мэттьюс (Райлли), 38:41

5:2 Бьёркстранд (Бин, Хофман), 40:33

5:3 Курали (Тексье, Робинсон), 56:25

5:4 Доми (Ворачек, Рослович), 59:59

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Мерзликин, Тарасов.


«Монреаль» – «Тампа-Бэй» 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Марун, 10:31

1:1 Судзуки (Савар, Друен), 24:20,

2:1 Хоффман (Судзуки), 27:08,

2:2 Перри (Стэмкос, Хедман), 57:51

2:3 Палат (Киллорн, Чирелли), 59:22 (5x5)

Вратари: Аллен – Ан. Василевский.


«Детройт» – «Нэшвилл» 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Шайбы:

0:1 Джохансен (Дюшейн, Йози), 12:32 ГБ

0:2 Йози (Фаббро, Джохансен), 17:43

1:2 Фаббри (Зутер, Зайдер), 29:58 ГБ

1:3 Казинс (Йози), 42:33

1:4 Толванен (Фаббро, Джохансен), 47:06

2:4 Расмуссен (Эрни, Наместников), 48:57

2:5 Фаббро (Боровецки), 59:29

Вратари: Неделькович – Риттих.


«Баффало» – «Анахайм» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Милано (Ракелль, Зеграс), 25:14

0:2 Кэррик (Мэнсон) 57:52

Вратари: Луукконен – Столарц.


«Сент-Луис» – «Флорида» 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Барков (Мамин, Вераге), 06:49

1:1 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич), 24:20

1:2 Монтур (Вераге, Мамин), 25:12

2:2 Шенн (Тарасенко, Кайру), 33:34 ГБ

3:2 Саад (Барбашёв, Браун), 46:48

3:3 Юбердо (Гудас, Уигар), 54:28

4:3 Бучневич (Парэйко, Кайру) 60:53

Вратари: Хуссо, Линдгрен – Найт.


«Сан-Хосе» – «Калгари» 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Дюбе (Лучич), 01:37

1:1 Гертл (Грегор, Барабанов), 08:58 ГБ

1:2 Годро (Ткачук, Линдхольм), 11:55

1:3 Ружичка (Танев, Ричардсон), 24:31

2:3 Карлссон (Кутюр, Уэзерби), 30:08

3:3 Кутюр (Карлссон, Дален), 34:27 ГБ

4:3 Гертл (Барабанов), 38:10

5:3 Гертл (Кутюр, Бёрнс), 59:18

Вратари: Хилл – Владарж.

Карен Агабекян
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