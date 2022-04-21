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«Эдмонтон» разобрался с «Далласом», «Вегас» обыграл «Вашингтон»

«Аризона» не справилась с «Чикаго», «Сиэтл» одержал победу над «Колорадо»
Хоккей НХЛ
09:00
«Эдмонтон» разобрался с «Далласом», «Вегас» обыграл «Вашингтон»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Даллас» – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

1:0 – 4 Кэйн (Рассел, Макдэвид)

2:0 – 7 Райан (Бэрри, Маклауд)

2:1 – 12 Робертсон (Клингберг, Хинтц)

2:2 – 26 Хинтц (Павелски, Робертсон)

3:2 – 33 Хайман (Бушар, Драйзайтль)

4:2 – 39 Пулюярви (Макдэвид, Бушар)

5:2 – 60 Макдэвид (Кит)

Вратари: Майк Смит 34/36 – Уэджвуд 45/49.

«Вегас» – «Вашингтон» – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 7 Кузнецов (Дженсен, Овечкин)

1:1 – 14 Мартинес (Янмарк-Нюлен, Уайтклауд)

1:2 – 23 Овечкин (Юханссон, Кузнецов)

2:2 – 43 Дадонов (Теодор)

3:2 – 43 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)

3:3 – 54 Овечкин (Шири, Орлов)

4:3 – 63 Теодор (Карлссон, Дадонов)

Вратари: Томпсон 13/15, Ленер 12/13 – Самсонов 26/30.

«Сиэтл» – «Колорадо» – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 2 Линд (Раск, Борген)

2:0 – 6 Эберле (Донато, Бенирс)

3:0 – 15 Гурде (Кульман, Макканн)

3:1 – 18 Макар (Комфер, Кадри)

3:2 – 57 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин)

Вратари: Грубауэр 25/27 – Францоуз 26/29.

«Аризона» – «Чикаго» – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

0:1 – 2 Маккейб (Кубалик, Тэйвс)

0:2 – 16 Кубалик (Тэйвс, Джонсон)

1:2 – 33 Хэйтон (Лэдд, Шмалц)

1:3 – 37 Влашич (Кэйн, Дебринкат)

2:3 – 50 Смит (Гальченюк, Кессел)

3:3 – 54 Строльман (Шмалц, Кессел)

3:4 – 65 Дебринкат (Джонс, Кэйн)

Вратари: Веймелка 36/40 – Ланкинен 32/35.

Рене Тер Велде
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