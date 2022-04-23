«Эдмонтон» разобрался с «Колорадо», «Миннесота» разгромила «Сиэтл»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Оттава» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, Б 0:1)
1:0 – 12 Рословик (Джонсон, Силлинджер)
1:1 – 48 Ткачак (Норрис, Батерсон)
Вратари: Мерзликин 25/26 – Густавссон 33/34.
«Миннесота» – «Сиэтл» – 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)
0:1 – 7 Спронг (Донской)
0:2 – 11 Гурде (Макканн, Кульман)
1:2 – 17 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов)
2:2 – 23 Эрикссон Эк (Болди, Фиала)
3:2 – 27 Капризов (Эрикссон Эк, Фиала)
4:2 – 31 Хартман (Капризов)
5:2 – 33 Зукарелло-Асен (Капризов, Фиала)
6:2 – 35 Делорье (Джост, Фиала)
6:3 – 46 Бенирс (Макканн, Данн)
Вратари: Флери 25/28 – Грубауэр 29/35.
«Эдмонтон» – «Колорадо» – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
0:1 – 9 Ничушкин (Макар, Байрэм)
1:1 – 23 Кэйн (Макдэвид)
2:1 – 25 Бушар (Рассел, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 25 Ничушкин (Бураковски, Маккиннон)
3:2 – 29 Кэйн (Ямамото, Кит)
4:2 – 35 Кэйн (Кулак, Макдэвид)
5:2 – 51 Ямамото (Макдэвид, Кэйн)
5:3 – 59 Маккиннон (Комфер, Бураковски)
6:3 – 59 Рассел (Драйзайтль)
Вратари: Майк Смит 34/37 – Кюмпер 21/26.
«Аризона» – «Вашингтон» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 12 Шири (Шульц, Бэкстрем)
0:2 – 60 Карлсон (Шири, Дауд)
Вратари: Веймелка 27/28 – Ванечек 19/19.
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