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03:00 Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
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«Эдмонтон» разобрался с «Колорадо», «Миннесота» разгромила «Сиэтл»

«Коламбус» не справился с «Оттавой», «Аризона» «всухую» проиграла «Вашингтону»
Хоккей НХЛ
10:00
«Эдмонтон» разобрался с «Колорадо», «Миннесота» разгромила «Сиэтл»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Оттава» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, Б 0:1)

1:0 – 12 Рословик (Джонсон, Силлинджер)

1:1 – 48 Ткачак (Норрис, Батерсон)

Вратари: Мерзликин 25/26 – Густавссон 33/34.

«Миннесота» – «Сиэтл» – 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

0:1 – 7 Спронг (Донской)

0:2 – 11 Гурде (Макканн, Кульман)

1:2 – 17 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов)

2:2 – 23 Эрикссон Эк (Болди, Фиала)

3:2 – 27 Капризов (Эрикссон Эк, Фиала)

4:2 – 31 Хартман (Капризов)

5:2 – 33 Зукарелло-Асен (Капризов, Фиала)

6:2 – 35 Делорье (Джост, Фиала)

6:3 – 46 Бенирс (Макканн, Данн)

Вратари: Флери 25/28 – Грубауэр 29/35.

«Эдмонтон» – «Колорадо» – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

0:1 – 9 Ничушкин (Макар, Байрэм)

1:1 – 23 Кэйн (Макдэвид)

2:1 – 25 Бушар (Рассел, Нюджент-Хопкинс)

2:2 – 25 Ничушкин (Бураковски, Маккиннон)

3:2 – 29 Кэйн (Ямамото, Кит)

4:2 – 35 Кэйн (Кулак, Макдэвид)

5:2 – 51 Ямамото (Макдэвид, Кэйн)

5:3 – 59 Маккиннон (Комфер, Бураковски)

6:3 – 59 Рассел (Драйзайтль)

Вратари: Майк Смит 34/37 – Кюмпер 21/26.

«Аризона» – «Вашингтон» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 12 Шири (Шульц, Бэкстрем)

0:2 – 60 Карлсон (Шири, Дауд)

Вратари: Веймелка 27/28 – Ванечек 19/19.

Рене Тер Велде
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