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«Эдмонтон» уничтожил «Кингс», сравняв счет в серии, а «Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто»

«Каролина» победила «Бостон» во втором матче
Хоккей НХЛ
09:14
«Эдмонтон» уничтожил «Кингс», сравняв счет в серии, а «Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто»
Фото: twitter.com/TBLightning

Кубок Стэнли. Плей-офф

«Каролина» – «Бостон» 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Счёт в серии: 2-0

Шайбы:

1:0 Фаст (Стаал, Славин), 13:03;

2:0 Ахо (Деанджело, Славин), 15:30;

3:0 Ахо (Деанджело, Теравайнен), 21:10, ГБ;

3:1 Бержерон (Маршан), 34:57, ГБ;

4:1 Нидеррайтер (Трочек, Деанджело), 38:52, ГБ;

4:2 Бержерон (Макэвой), 52:21;

5:2 Нидеррайтер (Свечников), 59:19, ПВ.

Вратари: Кочетков, Раанта – Ульмарк.

 

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» (0:0, 3:0, 3:0) 6:0 Счёт в серии: 1-1

Шайбы:

1:0 Драйзайтль (Берри, Ньюджент-Хопкинс), 21:22, ГБ;

2:0 Нурс (Макдэвид), 26:03;

3:0 Маклауд (Бушар, Кассиан), 36:05;

4:0 Кейн, 43:02;

5:0 Пульюярви (Макдэвид, Кейн), 43:23;

6:0 Кейн (Бушар, Маклауд), 51:55, ГБ.

Вратари: Смит – Куик.

 

«Миннесота» – «Сент-Луис» 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) Счёт в серии: 1-1

Шайбы:

1:0 Эрикссон Эк (Гринвэй), 09:33;

2:0 Годро (Бродин, Хартман), 13:04;

3:0 Капризов (Эрикссон Эк, Цукарелло), 19:06;

4:0 Эрикссон Эк, 20:51;

4:1 Кайру (Томас, Тарасенко), 32:34;

4:2 Тарасенко (Бучневич, Томас), 44:14;

5:2 Капризов (Цукарелло), 51:47;

6:2 Капризов (Хартман, Бродин), 52:52, ПВ.

Вратари: Флери – Хуссо.

 

«Торонто» – «Тампа-Бэй» 3:5 (0:1, 1:1, 1:2) Счёт в серии: 1-1

Шайбы:

0:1 Хедман (Киллорн), 19:57, ГБ;

0:2 Перри (Хедман), 22:27;

1:2 Бантинг (Марнер, Мэттьюс), 27:47;

1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос), 29:57, ГБ;

1:4 Хагель (Пол, Кучеров), 41:33;

1:5 Поинт (Кучеров, Хедман), 45:38, ГБ;

2:5 Марнер (Маззин, Мэттьюс), 51:53;

3:5 Керфут (Броди), 55:43.

Вратари: Кэмпбелл – Василевский.
Карен Агабекян
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