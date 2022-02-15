«Эдмонтон» выиграл свой второй матч подряд, «Миннесота» победила «Детройт» и закрепилась в лидерах Запада
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» – «Торонто» 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 Керфут (Таварес, Лильегрен), 3:56
1:1 Ярнкрок (Эпплтон), 9:05
1:2 Бантинг (Мэттьюс, Марнер), 11:06
1:3 Каше (Бантинг, Спецца), 14:03
1:4 Марнер (Нюландер, Мэттьюс), 29:15, ГБ
1:5 Кампф (Марнер), 43:37, ГМ
2:5 Маккэн (Джиордано, Ярнкрок), 46:52, ГБ
2:6 Маззин (Лильегрен, Нюландер), 58:19
Вратари: Грубауэр – Кэмпбелл
«Виннипег» – «Чикаго» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 Кейн (Дак, Маккейб), 30:21
1:1 Шайфли (Шмидт, Хейнола), 46:17
1:2 Дебринкэт 49:42
1:3 Хагель (Кейн, Флери), 59:04, ПВ
Вратари: Хеллибак – Флери.
«Миннесота» – «Детройт» 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)
Шайбы:
0:1 Ларкин (Зайдер) 01:27
0:2 Линдстрём (Бертуцци, Стаал) 04:01
1:2 Болди (Фиала, Годро) 05:29
2:2 Болди (Цуккарелло, Сперджен) 08:04 ГБ
3:2 Капризов (Цуккарелло) 24:54
4:2 Болди (Сперджен, Цуккарелло) 38:15 ГБ
5:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) 48:00 ГБ
5:3 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) 49:43 ГБ
5:4 Ганье (Фаббри) 58:14
6:4 Капризов (Эрикссон Эк) 59:11 ПВ
7:4 Хартман (Годро) 59:45
Вратари: Кахкконен – Неделькович
«Сан-Хосе» – «Эдмонтон» 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Фогель (Райан, Бушар), 06:05
0:2 Нерс (Ньюджент-Хопкинс), 07:10
0:3 Макдэвид (Бушар), 41:50
Вратари: Раймер – Скиннер
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