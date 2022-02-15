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«Эдмонтон» выиграл свой второй матч подряд, «Миннесота» победила «Детройт» и закрепилась в лидерах Запада

«Торонто» выиграло у «Сиэтла», а «Виннипег дома уступил «Чикаго»
Хоккей НХЛ
07:57
«Эдмонтон» выиграл свой второй матч подряд, «Миннесота» победила «Детройт» и закрепилась в лидерах Запада
Фото: Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» – «Торонто» 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 Керфут (Таварес, Лильегрен), 3:56

1:1 Ярнкрок (Эпплтон), 9:05

1:2 Бантинг (Мэттьюс, Марнер), 11:06

1:3 Каше (Бантинг, Спецца), 14:03

1:4 Марнер (Нюландер, Мэттьюс), 29:15, ГБ

1:5 Кампф (Марнер), 43:37, ГМ

2:5 Маккэн (Джиордано, Ярнкрок), 46:52, ГБ

2:6 Маззин (Лильегрен, Нюландер), 58:19

Вратари: Грубауэр – Кэмпбелл


«Виннипег» – «Чикаго» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 Кейн (Дак, Маккейб), 30:21

1:1 Шайфли (Шмидт, Хейнола), 46:17

1:2 Дебринкэт 49:42

1:3 Хагель (Кейн, Флери), 59:04, ПВ

Вратари: Хеллибак – Флери.


«Миннесота» – «Детройт» 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)

Шайбы:

0:1 Ларкин (Зайдер) 01:27

0:2 Линдстрём (Бертуцци, Стаал) 04:01

1:2 Болди (Фиала, Годро) 05:29

2:2 Болди (Цуккарелло, Сперджен) 08:04 ГБ

3:2 Капризов (Цуккарелло) 24:54

4:2 Болди (Сперджен, Цуккарелло) 38:15 ГБ

5:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) 48:00 ГБ

5:3 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) 49:43 ГБ

5:4 Ганье (Фаббри) 58:14

6:4 Капризов (Эрикссон Эк) 59:11 ПВ

7:4 Хартман (Годро) 59:45

Вратари: Кахкконен – Неделькович


«Сан-Хосе» – «Эдмонтон» 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Фогель (Райан, Бушар), 06:05

0:2 Нерс (Ньюджент-Хопкинс), 07:10

0:3 Макдэвид (Бушар), 41:50

Вратари: Раймер – Скиннер


Карен Агабекян
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Теги

Эдмонтон Ойлерс Сан-Хосе Шаркс Торонто Мейпл Лифс Сиэтл Кракен Виннипег Джетс Чикаго Блэкхокс Детройт Ред Уингс Миннесота Уайлд

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