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02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс Перенесен
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04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»

Сейчас Даниил Дуюн выступает в Суперлиге
Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:08
Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»

Бывший форвард «Днепра» Даниил Дуюн рассказал, о финансовых махинациях в клубе, из-за которых хоккеисты не дополучали зарплату:

«Мне предложили очень маленькую зарплату. Сказали, что за полмесяца дадут определенную сумму и сказали обговорить зарплату с тренерами. Из тренеров никто к себе не звал. Затем сменился тренерский штаб и так все продолжалось на протяжении двух месяцев. Плюс еще, на последнем месяце, когда заплатили зарплату, некоторую сумму на карточку, бывший бухгалтер, грубо говоря, эти деньги забрала себе. Перевела себе на счет, как третье лицо она была привязана к моему банковскому счету, но она уже не работала в этом клубе больше года, наверное.

Я позвонил в банк, решил узнать в чем проблема. Мне сказали, что она перевела деньги себе на счет, потому что была привязана к моему счету.

Были еще случаи. Я точно не знаю сколько человек было, но точно с двумя-тремя людьми такое случалось. Было такое, что я на полтора года перестал играть в хоккей, а у меня контракт остался там (в «Днепре» – прим.) и просто зарплата капала мне на карточку. Смс приходило из банка, что определенная сумма приходила мне на карточку и просто потом через некоторое время ее снимали и все. Я уже даже не тренировался, но деньги все равно приходили, и кто-то их снимал с моего счета».


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Напомним, сейчас Дуюн выступает Суперлиге Париматч за «Краматорск».

Источник: XSPORT
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