Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»

Бывший форвард «Днепра» Даниил Дуюн рассказал, о финансовых махинациях в клубе, из-за которых хоккеисты не дополучали зарплату:

Я позвонил в банк, решил узнать в чем проблема. Мне сказали, что она перевела деньги себе на счет, потому что была привязана к моему счету.

Были еще случаи. Я точно не знаю сколько человек было, но точно с двумя-тремя людьми такое случалось. Было такое, что я на полтора года перестал играть в хоккей, а у меня контракт остался там (в «Днепре» – прим.) и просто зарплата капала мне на карточку. Смс приходило из банка, что определенная сумма приходила мне на карточку и просто потом через некоторое время ее снимали и все. Я уже даже не тренировался, но деньги все равно приходили, и кто-то их снимал с моего счета».