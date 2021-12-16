Варламов: «ФХУ скрывает от клубов Суперлиги приезд президента IIHF в Украину»
Экс-вратарь «Днепра»: «Ни один клуб Суперлиги не кинул своих игроков на деньги, как это сделал «Днепр», ФХУ, и, в частности, Зубко»
Александр Хомутов отреагировал на заявление Федерации хоккея Украины
16:56
Александр Хомутов / Фото - FacebookБывший вратарь херсонского «Днепра» Александр Хомутов жестко отреагировал на пост в Instagram официального аккаунта Хоккейной Суперлиги Украины, в котором пишется относительно резонансного заявления ФХУ.
«Нужно разобраться для начала в тех клубах, в которых есть проблемы! Пусть ФХУ тогда составляют бумагу о том, что те игроки, которые выступают за границей, больше не будут вызываться в сборную и т.д... Клоуны!».
«Ни один клуб, который ушел в Суперлигу, не кинул своих игроков на деньги за прошлый сезон, как Днепр, ФХУ и в частности Зубко, было просто похер на хоккеистов. Главное играют, и ладно».
16 декабря в социальных сетях было распространено заявление Совета Федерации хоккея Украины, в котором было озвучено предложение признать игроков, тренеров, судей и других лиц нарушающими регламентные нормы ФХУ, а также призыв к Дисциплинарному комитету ФХУ применить дисциплинарные санкции.