Форвард «Донбасса»: «У нас еще есть шансы, и сейчас мы будем много работать»
Еще две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» и «Больцано» выиграли свою группу
13 сентября 15:57
Фото: ХЛЧ
По итогам очередного игрового дня Лиги чемпионов в группе H «Ред Булл Зальцбург» и «Больцано» зарезервировали себе места в плей-офф.
Команды из Австрии и Италии провели по четыре матча. «Ред Булл» выиграл все четыре, а «Больцано» – три, и в одном в серии буллитов уступил «Фриск Аскеру».
Напомним, украинский «Донбасс» в последнем матче Лиги чемпионов уступил «Рунгстеду» в овертайме.
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