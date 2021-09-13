Еще две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» и «Больцано» выиграли свою группу





Фото: ХЛЧ

По итогам очередного игрового дня Лиги чемпионов в группе H «Ред Булл Зальцбург» и «Больцано» зарезервировали себе места в плей-офф.



Команды из Австрии и Италии провели по четыре матча. «Ред Булл» выиграл все четыре, а «Больцано» – три, и в одном в серии буллитов уступил «Фриск Аскеру».

Напомним, украинский «Донбасс» в последнем матче Лиги чемпионов уступил «Рунгстеду» в овертайме.