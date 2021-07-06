Конец близок. «Тампа-Бэй» не оставила шансов «Монреалю» и находится в шаге от второго подряд Кубка Стэнли
Еще не конец. «Монреаль» показал зубы и в овертайме дожал «Тампу»
«Канадиенс» выиграли первый матч в финальной серии
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
«Монреаль» – «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Счет в серии – 1:3
Шайбы:
1:0 Андерсон (Кауфилд, Сузуки), 15:39
1:1 Гудроу (Колман, Макдона), 37:20
2:1 Романов (Эванс), 48:48
2:2 Марун (Джонсон, Жозеф), 53:47
3:2 Андерсон (Кауфилд), 63:57
Вратари: Прайс – Василевский.
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