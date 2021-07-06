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03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2 Окончен
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Еще не конец. «Монреаль» показал зубы и в овертайме дожал «Тампу»

«Канадиенс» выиграли первый матч в финальной серии
Хоккей НХЛ
07:10
Еще не конец. «Монреаль» показал зубы и в овертайме дожал «Тампу»
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

«Монреаль» – «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Счет в серии – 1:3

Шайбы:

1:0 Андерсон (Кауфилд, Сузуки), 15:39

1:1 Гудроу (Колман, Макдона), 37:20

2:1 Романов (Эванс), 48:48

2:2 Марун (Джонсон, Жозеф), 53:47

3:2 Андерсон (Кауфилд), 63:57

Вратари: Прайс – Василевский.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль - Тампа-Бэй Монреаль Канадиенс Кубок Стэнли

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