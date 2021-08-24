Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021

Трансляции матчей смотрите с 27 по 29 августа на XSPORT и XSPORT+

Превью

ФОТО - хк "дОНЬАСС"

С 27 по 29 августа краматорская ледовая арена примет матчи десятого юбилейного розыгрыша предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса. Четыре лучшие клуба Украины сразятся в борьбе за главный трофей самого престижного предсезонного турнира Украины.

Состав участников:

• «Донбасс», Донецк

• «Краматорск»

• «Кременчук», Кременчуг

• «Мариуполь»

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги в специальном материале рассказывает о том, в какой форме команды подходят к розыгрышу турнира, какими игроками пополнились клубы в межсезонье, а также, как провели предсезонную подготовку.

«Донбасс»

«Донбасс» является шестикратным обладателем домашнего Кубка. И хоть в этом сезоне традиционный розыгрыш пройдет на ледовой арене в Краматорске, но именно донецкий клуб будет стартовать на турнире в роли хозяина.

Предсезонка.

До старта на Открытом Кубке Донбасса дончане успели провести и товарищеский матч, и сыграть на предсезонном турнире в Словакии. И если в товарищеском матче с «Краматорском» донецкий клуб потерпел поражение в серии буллитов, то предсезонный турнир выдался для команды Павла Микульчика более успешным.

На Мемориале Павла Забойника «Донбасс» обыграл молодежную сборную Словакии, «Банску Быстрицу» и «Зволен», став двухкратным победителем европейского турнира.

Лучшими бомбардирами «Донбасса» на Мемориале Забойника стали сразу четыре игрока: Александр Пересунько - 4 (2+2) очка, Олег Шишлянников - 4 (2+2) очка, Виталий Лялька - 4 (2+2) очка и Виктор Туркин - 4 (1+3) очка. Все они – представители трех разных звеньев, и, судя по всему, Микульчик и нацелен выстроить команду таким образом, чтобы угроза исходила от всех сочетаний.

Новички.

Даже во время предсезонной подготовки новички дончан сумели себя проявить и доказать, что не зря именно они будут представлять клуб во время хоккейной Лиги Чемпионов. Очень солидный турнир провели Пересунько и Стефанович, а Смерек впечатлил не только двумя заброшенными шайбами, но и уверенной игрой в собственной зоне, скоростью и умением в любых ситуациях страховать партнеров.

Кроме того, неплохо в воротах дебютировали Ворис и Макаров. Своей игрой оба голкипера давали уверенность команде для действий впереди.

«Краматорск»

«Краматорск» впервые примет участие в традиционном предсезонном турнире, однако подходит к розыгрышу Открытого Кубка Донбасса клуб с высокими целями.

Предсезонка

До старта на предсезонном турнире «Краматорск» успел провести три товарищеских матча, однако их результаты не однозначны. После победы над «Донбассом» в серии буллитов, краматорчане дважды уступили «Кременчуку».

Отметим, что во всех трех матчах «Краматорск» пропускал первым и отыгрывался по ходу встречи. Лишь раз - во втором матче против «горожан» краматорчанам удалось выйти вперед, но все же подопечные Олега Тимченко проиграли со счетом 3:5.

Главный тренер краматорской команды Олег Тимченко так оценил готовность клуба к старту на Открытом Кубке Донбасса:

«Готовы ли мы к Кубку Донбасса? Нет, конечно. Видите, проигрываем, нужно ещё тренироваться. У нас ещё есть время, чтобы работать над нашими ошибками»

Новички

Стоит отметить достаточно яркий дебют в воротах «Краматорска» Кирилла Кучера, который перешел в краматорский клуб из «Белого Барса». В матче против «Донбасса» отлично проявил себя Гриценко, который сначала сравнял счет, а потом записал в свой актив победный буллит.

В защите неплохо себя показал Морев, который успел еще и отличиться голом в ворота «Кременчуга».

«Кременчуг»

«Кременчуг» уже не в первый раз приезжает на Открытый Кубок Донбасса - и это именно так команда, за которой всегда интересно наблюдать на стадии предсезонной подготовки. Александру Савицкому в основном удалось сохранить костяк команды, но также на просмотре у кременчужан находится ряд хоккеистов, которые всеми силами пытаются выбороть для себя место в основе.

Предсезонка.

Кременчужане достаточно уверенно проводят предсезонную подготовку - серьезные нагрузки, ротация состава, товарищеские матчи. О хорошей подготовке к старту чемпионата свидетельствует и то, что «горожане» выиграли 3 товарищеских матча из 4, уступив только киевскому «Соколу».

Но даже несмотря на одно поражение, кременчужане с традиционной им хладнокровностью проводят даже контрольные встречи, что отметил и главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий:

«Видно, что уже приближается чемпионат и все хоккеисты стараются проявить себя, показать свои лучшие качества, отсюда такая напряжённая, временами жесткая, но интересная игра. Ребята стараются, но, может, ещё не все ещё вошли в хоккейную форму. Но видно, что стараются и зарабатывают место в составе».

Новички.

В межсезонье «Кременчук» покинули оба основных вратаря, поэтому именно эту линию команде из Кременчуга необходимо усилить больше всего. Во время предсезонных матчей основное место в воротах занял Боярчук и Горелов, которые выступали в ВХЛ и белорусской экстралиге соответственно.

3 шайбы в 4 матчах на свой счет записал Басков, которого тренерский штаб определил в одну тройку с Никулиным и Дубининым. Отлично себя проявил защитник Богаченок, который завершил серию товарищеских матчей с 1 заброшенной шайбой. Также отдельно стоит отметить только сформировавшиеся молодежное звено кременчужан - Сибилевич-Варава-Савицкий. Трое молодых хоккеистов достаточно активно действовали в зоне противника, создали несколько опасных моментов и записали на свой счет одну шайбу.

«Мариуполь»

«Мариуполь», как и «Краматорск», впервые примет участие в Открытом Кубке Донбасса. Новички прошлого сезона фактически полностью обновили состав, подписали опытных легионеров и надеются на призовые места в новом сезоне. Их первая проверка - турнир в Краматорске.

Предсезонка.

«Мариуполь» - единственный участник Открытого Кубка Донбасса, который еще не проводил контрольные матчи. Поэтому собранный на сборах состав Сергей Витер будет пробовать в бою - против более сыгранных противников. «Чайки» успели пройти цикл тренировок на земле, а также приступить к занятиям на льду родного Mariupol Ice Center, но именно первые матчи покажут, на что способен собранный коллектив.

Новички.

«Мариуполь» во время межсезонья удивлял все болельщиков трансферами - в состав мариупольского клуба перешли лучшие игроки «Белого Барса» Бабинец, Ружников и Благой, основной голкипер «Краматорска» Короваев, игроки «Донбасса» Милехин, Костиков и Казаковцев, а также защитники «Сокола» Лысенко и Олендаренко.

Однако, самым громким трансфером стал переход в «Мариуполь» капитана сборной Израиля с опытом игры не только в топовых европейский чемпионатах, но и КХЛ, Элиезера Щербатова. Однако, только в бою будет видно, как сумели сыграться настолько разные, но достаточно талантливые исполнители.

С полным расписание Открытого Кубка Донбасса можно ознакомиться на XSPORT.

Трансляции матчей смотрите на каналах XSPORT и XSPORT+ c 27 по 29 августа.