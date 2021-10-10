«Донбасс» расстался с американским легионером
«Это был замечательный опыт». Смерек попрощался с «Донбассом»
Чемпион Украины и легионер расторгли контракт по обоюдному согласию
Фото: hcdonbass.com
Американский защитник Джейлен Смерек в своем Instagram высказался о завершении сотрудничества с «Донбассом»:
«Спасибо товарищам по команде и всему штабу «Донбасса» за эти два месяца (вероятно, хоккеист допустил ошибку в тексте – XSPORT). Это был замечательный опыт».
Напомним, что в последнем матче легионера в составе чемпиона Украины «Донбасс» выдал суперрезультативным матч с «Соколом».
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