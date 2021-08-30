Борис Колесников: «Я благодарен всем болельщикам, спортсменам, тренерам за хорошо проведенный турнир»
«Это историческое достижение». Борис Колесников пригласил болельщиков на матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Дончане 3 сентября дебютируют в ХЛЧ
20:49
Борис Колесников
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников через социальные сети пригласил болельщиков на матчи команды в Лиге чемпионов.
«Дорогие друзья! Уже совсем скоро, 3 сентября ХК «Донбасс» впервые в истории стартует в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов. Это историческое достижение для всего украинского хоккея, и я хочу пригласить всех желающих посетить домашние матчи нашей команды в киевском Дворце Спорта».
Уже 3 сентября «Донбасс» сыграет с датским «Рунгстедом». Также соперниками команды Павла Микульчика в группе G станут французский «Руан» и австрийский «Клагенфурт».
Ранее стартовала продажа билетов на матч дончан с «Рунгстедом» во Дворце спорта.