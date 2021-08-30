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«Это историческое достижение». Борис Колесников пригласил болельщиков на матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов

Дончане 3 сентября дебютируют в ХЛЧ

Хоккей Лига чемпионов
20:49
«Это историческое достижение». Борис Колесников пригласил болельщиков на матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Борис Колесников

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников через социальные сети пригласил болельщиков на матчи команды в Лиге чемпионов.

«Дорогие друзья! Уже совсем скоро, 3 сентября ХК «Донбасс» впервые в истории стартует в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов. Это историческое достижение для всего украинского хоккея, и я хочу пригласить всех желающих посетить домашние матчи нашей команды в киевском Дворце Спорта».


Уже 3 сентября «Донбасс» сыграет с датским «Рунгстедом». Также соперниками команды Павла Микульчика в группе G станут французский «Руан» и австрийский «Клагенфурт».

Ранее стартовала продажа билетов на матч дончан с «Рунгстедом» во Дворце спорта.

Карен Агабекян
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