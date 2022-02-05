Хет-трик Сигарева помог «Донбассу» в результативном матче обыграть «Альтаир»
Это надо видеть! Хоккейная Суперлига собрала десятку лучших голов января
На первом месте расположился нападающий «Донбасса» Павел Медведев
05 февраля 21:59
Павел Медведев / фото - HSL
Пресс-служба хоккейной Суперлиги Париматч на своем официальном YouTube канале опубликовала подборку десяти лучших шайб, заброшенных в январе.
На первое место попал форвард «Донбасса» Павел Медведев с его потрясающим голом в матче с «Альтаиром».
Напомним, в последнем матче Суперлиги «Донбасс» уверенно переиграл «Альтаир».
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