Сборная Украины в Венгрии готовится к чемпионату мира
Евакуаційні рейси з Дружківки та Костянтинівки
Фонд Бориса Колеснікова спільно з хокейним клубом «Донбас» проводить евакуацію населення
11:32
У зв'язку з можливим загостренням ситуації в регіоні, Фонд Бориса Колеснікова спільно з хокейним клубом «Донбас» проводить евакуацію населення до міста Дніпро. Евакуаційні рейси будуть здійснюватися з Дружківки та Костянтинівки.
За додатковою інформацією просимо звертатися в особисті повідомлення спільноти Фонду Бориса Колеснікова.