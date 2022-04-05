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Евакуаційні рейси з Дружківки та Костянтинівки

Фонд Бориса Колеснікова спільно з хокейним клубом «Донбас» проводить евакуацію населення
Хоккей Хоккей в Европе
11:32
Евакуаційні рейси з Дружківки та Костянтинівки
Шановні мешканці Донеччини!

У зв'язку з можливим загостренням ситуації в регіоні, Фонд Бориса Колеснікова спільно з хокейним клубом «Донбас» проводить евакуацію населення до міста Дніпро. Евакуаційні рейси будуть здійснюватися з Дружківки та Костянтинівки. 

За додатковою інформацією просимо звертатися в особисті повідомлення спільноти Фонду Бориса Колеснікова.
Александр Сукманский
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Донбасс

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