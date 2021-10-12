Евгений Бруль: «В следующем сезоне «Краматорск» сыграет еще лучше»
Евгений Бруль будет работать в тренерском штабе «Мариуполя»
Ранее украинский специалист работал с вратарями «Краматорска»
Евгений Бруль / Фото - УХЛУкраинский специалист Евгений Бруль пополнил ряды тренерского штаба «Мариуполя». Наставник будет работать с вратарями азовской команды. Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
За свою игровую карьеру Бруль выступал на позиции вратаря в клубах чемпионатов России, Беларуси, Украины, Восточно-Европейской хоккейной лиги и MOL-лиги. Защищал цвета сборной Украины на чемпионатах мира и Олимпийском отборе.
Тренерская карьера: 2009-2011 – тренер вратарей «Немана» (Гродно, Беларусь), 2011-2013 – «Компаньон» (Киев, Украина), 2014-2015 – ассистент тренера «Витебска» (Беларусь).
С 2015 по 2020 года Бруль работал в тренерском штабе «Донбасса», а с августа 2020 года – с вратарями «Краматорска».
А тем временем «Белый Барс» подписал соглашения с пятью хоккеистами.
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