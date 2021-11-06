Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ

За три минуты до конца встречи канадец сравнял счет и вытянул команду в овертайм

Коннор Макдэвид / фото - Getty Images

В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5.

Настоящим украшением матча стал сольный гол канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на финальный минутах третьего периода. Подобрав шайбу после неудачного прострела Тайсона Бэрри, Коннор в одиночку прорвался через четырех игроков «Рейнджерс» и забил красивейший гол.

Эта шайба позволила «Ойлерз» перевести игру в овертайм, где они и дожали «Нью-Йорк».

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