«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ
За три минуты до конца встречи канадец сравнял счет и вытянул команду в овертайм
Коннор Макдэвид / фото - Getty Images
В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5.
Настоящим украшением матча стал сольный гол канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на финальный минутах третьего периода. Подобрав шайбу после неудачного прострела Тайсона Бэрри, Коннор в одиночку прорвался через четырех игроков «Рейнджерс» и забил красивейший гол.
Эта шайба позволила «Ойлерз» перевести игру в овертайм, где они и дожали «Нью-Йорк».
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