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01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ

За три минуты до конца встречи канадец сравнял счет и вытянул команду в овертайм
Хоккей НХЛ
08:24
Это что-то из другой галактики! Макдэвид забросил, возможно, лучшую шайбу сезона НХЛ
Коннор Макдэвид / фото - Getty Images

В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5.

Настоящим украшением матча стал сольный гол канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на финальный минутах третьего периода. Подобрав шайбу после неудачного прострела Тайсона Бэрри, Коннор в одиночку прорвался через четырех игроков «Рейнджерс» и забил красивейший гол.

Эта шайба позволила «Ойлерз» перевести игру в овертайм, где они и дожали «Нью-Йорк».

Результаты всех матчей игрового дня.

Михаил Рыбак
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Эдмонтон Ойлерс Коннор Макдэвид

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