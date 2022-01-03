Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Фазель – об Олимпиаде без игроков НХЛ: «Случившееся стало кошмаром»
Почетный президент IIHF прокомментировал сложивщуюся ситуацию
Рене Фазель / фото - hsl.com.ua
Почетный президент IIHF Рене Фазель прокомментировал тот факт, что хоккеисты НХЛ не приедут на Олимпийские игры в Пекине.
«Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить. Случившееся стало кошмаром.
Я стараюсь быть позитивным и надеюсь, что Олимпиада пройдет хорошо».
Защитник НХЛ Эрик Карлссон высказался о решении НХЛ не пускать своих игроков на Олимпийские Игры в Пекине.
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