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Федерация хоккея Украины отстранила себя от 6 клубов и более чем 80 украинских игроков

В своем сообщении об этом ФХУ даже для приличия не сослалась ни на одну норму Дисциплинарного кодекса
Хоккей Хоккей в Европе
17 января 23:03
Федерация хоккея Украины отстранила себя от 6 клубов и более чем 80 украинских игроков
Георгий Зубко продолжает «строить» украинскую хоккейную мечту...

Поздним вечером 17 января действующее руководство Федерации хоккея Украины окончательно перешло красную черту и отрезало себя от 6 профессиональных клубов и более 80 украинских игроков. 

Официальный сайт ФХУ опубликовал решение Дисциплинарного комитета, даже для приличия не указав норму Дисциплинарного кодекса, на которую данное решение могло бы сослаться.

Состав Дисциплинарного комитета ФХУ держится в строгом секрете, но по нашим данным в него входят бывший игрок сборной Украины Сергей Климентьев, известный в украинском хоккее арбитр Илья Хохлов, Владимир Евтухов и Александр Кондратьев. Последний является исполняющим обязанности главы ДК. О мировоззрении и жизненных ориентирах Александра Кондратьева интересную информацию недавно подали в Facebook-группе Хоккей Про.

В обшей сложности ФХУ объявила об отстранении 171 человека. Кроме игроков среди них: арбитры, тренеры и руководители клубов и лиги.

В «расстрельных» списках Федерации наблюдаются массовые ошибки в написании фамилий и имен, а также упущены несколько тренеров и хоккеистов, которые также работают и выступают в Суперлиге.

Отстранение получил и Дмитрий Желнеровский, которого «Мариуполь» отзаявил несколько дней назад. Отметим, что в день публикации данного решения ФХУ в составе команды «Днепр» (Херсон) в чемпионате УХЛ дебютировали Максим Горечишников и Артем Севанькаев, которые также не подошли «Мариуполю». В общей сложности теперь в чемпионате ФХУ выступают три игрока (третий Глеб Летов – киевский ХК «Сокол»), которые сыграли в Суперлиге.

Таким образом, теперь национальная и юниорская (U18) сборные Украины не досчитаются подавляющего большинства игроков накануне весенних чемпионатов мира в Дивизионе IB. В общей сложности – это более 30 кандидатов в национальные команды.

Хотя, как поговаривают, IIHF все равно в очередной раз может отменить мировые первенства, в которых участвуют сборные Украины.

Позже вечером стало известно, что «Молодая Гвардия» прекратила свое выступление в Молодежной хоккейной лиге, проводимой ФХУ.

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