Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть пересмотрено. Для этого есть несколько причин
Фетисов – о возможном отказе НХЛ от Олимпиады-2022: «Опять во всем обвинят Россию?»
Легендарный хоккеист надеется, что в Пекине выступят лучшие игроки
12:51
Вячеслав Фетисов / Фото: championat.com
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможно отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022:
Олимпийские игры без игроков НХЛ? Это получается, что все опять обвинят Россию, что ради Олимпиады она спровоцировала очередную вспышку коронавируса? (смеется).
К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, поедет ли НХЛ в Пекин. Все ожидают хоккей высочайшего уровня, но все команды держат в голове два сценария развития событий. Ситуация в мире непрогнозируемая: все исходят только из интересов безопасности. Будем надеяться, что очередная волна не накроет ни хоккеистов, ни всех остальных. Хочется, чтобы Олимпийские игры прошли зрелищно при участии лучших хоккеистов планеты.
Напомним, что IIHF разрешила участникам огласить составы на Игры в Пекине в январе 2022-о года.
Комментарии 0