Фетисов – о возможном отказе НХЛ от Олимпиады-2022: «Опять во всем обвинят Россию?»

Вячеслав Фетисов / Фото: championat.com

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможно отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022:



К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, поедет ли НХЛ в Пекин. Все ожидают хоккей высочайшего уровня, но все команды держат в голове два сценария развития событий. Ситуация в мире непрогнозируемая: все исходят только из интересов безопасности. Будем надеяться, что очередная волна не накроет ни хоккеистов, ни всех остальных. Хочется, чтобы Олимпийские игры прошли зрелищно при участии лучших хоккеистов планеты.