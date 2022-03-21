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«Филадельфия» минимально обыграла «Айлендерс», «Каролина» «всухую» проиграла «Рейнджерс»

«Виннипег» одержал победу над «Чикаго», «Ванкувер» не справился с «Баффало»
Хоккей НХЛ
08:00
«Филадельфия» минимально обыграла «Айлендерс», «Каролина» «всухую» проиграла «Рейнджерс»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 Сизикас 13

1:1 Хэйс (Фараби, Конекны) 25

2:1 Хэйс (Конекны, Фараби) 35

Вратари: Харт 26/27 – Сорокин 35/37.

«Вашингтон» – «Даллас» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

0:1 Радулов (Студенич, Линделль) 3

0:2 Хинтц (Павелски, Робертсон) 18

1:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) 25

1:3 Хинтц (Сегин, Павелски) 31

2:3 Орлов (Уилсон) 49

Вратари: Ванечек 20/23 – Эттинджер 36/38.

«Каролина» – «Рейнджерс» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Крайдер (Лафреньер, Труба) 36

0:2 Ватрано (Зибанежад) 60

Вратари: Андерсен 16/17 – Георгиев 44/44.

«Сан-Хосе» – «Аризона» – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

1:0 Бонино (Грегор, Кольяно) 2

1:1 Кессел (Крауз) 39

1:2 Крауз (Гостисбеер, Кессел) 56

2:2 Майер (Мегна, Барабанов) 56

3:2 Грегор (Кутюр) 57

4:2 Балцерс 60

Вратари: Раймер 23/25 – Веймелка 25/28.

«Чикаго» – «Виннипег» – 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)

0:1 Элерс (Шмидт, Коннор) 10

1:1 Тэйвс (Кубалик, Рэддиш) 22

2:1 Строум (Дебринкат, Кэйн) 22

2:2 Харкинс (Копп, Демело) 23

2:3 Харкинс (Свечников, Копп) 32

2:4 Коннор (Уилер, Шайфли) 38

2:5 Моррисси (Коннор, Шайфли) 40

3:5 Рэддиш (Строум, Кэйн) 44

4:5 Курашев (Джонс, Лафферти) 54

4:6 Уилер (Копп, Коннор) 59

Вратари: Флери 26/31 – Хеллибак 32/36.

«Ванкувер» – «Баффало» – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 Миттлстадт (Миллер, Олофссон) 2

1:1 Миллер (Шенн, Гарланд) 23

1:2 Скиннер (Миттлстадт, Далин) 24

2:2 Хорват (Хьюз, Миллер) 34

2:3 Далин (Томпсон, Так) 62

Вратари: Демко 26/29 – Андерсон 30/32.

Рене Тер Велде
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«Филадельфия» минимально обыграла «Айлендерс», «Каролина» «всухую» проиграла «Рейнджерс»
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