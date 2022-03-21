«Филадельфия» минимально обыграла «Айлендерс», «Каролина» «всухую» проиграла «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Айлендерс» – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 Сизикас 13
1:1 Хэйс (Фараби, Конекны) 25
2:1 Хэйс (Конекны, Фараби) 35
Вратари: Харт 26/27 – Сорокин 35/37.
«Вашингтон» – «Даллас» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
0:1 Радулов (Студенич, Линделль) 3
0:2 Хинтц (Павелски, Робертсон) 18
1:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) 25
1:3 Хинтц (Сегин, Павелски) 31
2:3 Орлов (Уилсон) 49
Вратари: Ванечек 20/23 – Эттинджер 36/38.
«Каролина» – «Рейнджерс» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Крайдер (Лафреньер, Труба) 36
0:2 Ватрано (Зибанежад) 60
Вратари: Андерсен 16/17 – Георгиев 44/44.
«Сан-Хосе» – «Аризона» – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
1:0 Бонино (Грегор, Кольяно) 2
1:1 Кессел (Крауз) 39
1:2 Крауз (Гостисбеер, Кессел) 56
2:2 Майер (Мегна, Барабанов) 56
3:2 Грегор (Кутюр) 57
4:2 Балцерс 60
Вратари: Раймер 23/25 – Веймелка 25/28.
«Чикаго» – «Виннипег» – 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)
0:1 Элерс (Шмидт, Коннор) 10
1:1 Тэйвс (Кубалик, Рэддиш) 22
2:1 Строум (Дебринкат, Кэйн) 22
2:2 Харкинс (Копп, Демело) 23
2:3 Харкинс (Свечников, Копп) 32
2:4 Коннор (Уилер, Шайфли) 38
2:5 Моррисси (Коннор, Шайфли) 40
3:5 Рэддиш (Строум, Кэйн) 44
4:5 Курашев (Джонс, Лафферти) 54
4:6 Уилер (Копп, Коннор) 59
Вратари: Флери 26/31 – Хеллибак 32/36.
«Ванкувер» – «Баффало» – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 Миттлстадт (Миллер, Олофссон) 2
1:1 Миллер (Шенн, Гарланд) 23
1:2 Скиннер (Миттлстадт, Далин) 24
2:2 Хорват (Хьюз, Миллер) 34
2:3 Далин (Томпсон, Так) 62
Вратари: Демко 26/29 – Андерсон 30/32.
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