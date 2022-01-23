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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс 3:2 Окончен
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13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс 7:4 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис 7:3 Окончен
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс 4:1 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:7 Окончен
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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18:30 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
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01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

«Филадельфия» проиграла одиннадцатый матч подряд, «Тампа» разгромила «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 против «Калгари», «Миннесота» камбэкнула в матче с «Чикаго»
Хоккей НХЛ
08:42
«Филадельфия» проиграла одиннадцатый матч подряд, «Тампа» разгромила «Сан-Хосе»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Тампа-Бэй» 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Колтон (Макдона) - 03:17
0:2 Стэмкос (Киллорн, Фут) - 07:45
0:3 Жозеф (Стэмкос, Сергачев) - 11:04
0:4 Перри (Бельмар, Макдона) - 12:32
1:4 Менья (Меркли) - 16:40
1:5 Пойнт (Кучеров, Сирелли) - 26:24
1:6 Киллорн (Хедман, Кучеров) - 44:20 ГБ
1:7 Колтон (Рэддиш, Сергачев) - 44:53

Вратари: Хилл – Эллиотт

«Эдмонтон» – «Калгари» 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Ткачак (Линдхольм, Ханифин) - 08:29
0:2 Лучич (Ханифин, Андерссон) - 19:19 ГБ
1:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) - 25:35 ГБ
2:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) - 29:41 ГБ
3:2 Перлини (Райан, Сеси) - 38:18
3:3 Ханифин (Годро, Ткачак) - 39:16
4:3 Драйзайтль (Кит) - 54:29
5:3 Драйзайтль - 60:00

Вратари: Коскинен – Маркстрем

«Миннесота» – «Чикаго» 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Боргстрем (Густафссон) - 09:51
0:2 Дебринкат (Джонс, Строум) - 17:07 ГБ
1:2 Эрикссон (Цуккарелло, Сперджен) - 19:30 ГБ
2:2 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) - 50:45 ГБ
2:3 Боргстрем (Энтуисл, Карпентер) - 52:03
3:3 Фиала (Гринвэй, Голигоски) - 57:56
4:3 Фолиньо (Гринвэй, Голигоски) - 64:22 ГБ

Вратари: Кахконен – Ланкинен

«Нэшвилл» – «Детройт» 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Казинс (Томасино, Экхольм) - 32:46 ГБ
2:0 Дюшен (Форсберг, Тэннисон) - 34:21
2:1 Эрне (Бертуцци, Стаал) - 38:51
3:1 Форсберг (Тэннисон, Дюшен) - 50:44
4:1 Дюшен - 58:12

Вратари: Сарос – Неделькович

«Рейнджерс» – «Аризона» 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 О'Брайан (Эрикссон, Гостисбир) - 02:29
1:1 Труба (Зибанежад, Крайдер) - 03:15
1:2 Лэдд (Фишер, Нэш) - 06:56
1:3 Келлер (Шмальц, Бойд) - 27:01
2:3 Крайдер (Труба, Зибанежад) - 31:30 ГМ
3:3 Готье (Хант, Руни) - 35:26
4:3 Панарин (Фокс, Зибанежад) - 36:33 ГБ
5:3 Крайдер - 38:42
6:3 Труба (Миллер, Строум) - 41:33
7:3 Крайдер (Фокс, Панарин) - 50:06 ГБ

Вратари: Шестеркин – Веджвуд

«Нью-Джерси» – «Каролина» 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Шайбы:

0:1 Свечников (Трочек, Смит) - 02:20
0:2 Коул (Нечас, Свечников) - 05:44
1:2 Бастиан ( Грэйвз, Куокканен) - 17:26
2:2 Бастиан ( Грэйвз, Маклауд) - 19:06
2:3 Ливо (Котканиеми, Дианджело) - 23:25
3:3 Маклауд (Юнссон, Суббан) - 28:47
4:3 Юнссон (Мерсер, Заха) - 31:16
4:4 Шей (Степан, Ливо) - 35:34
5:4 Братт (Шарангович, Грэйвз) - 38:19
6:4 Хьюз (Северсон, Хишир) - 52:51 ГБ
7:4 Заха (Мерсер, Юнссон) - 53:55

Вратари: Гиллис – Лафонтейн

«Колорадо» – «Монреаль» 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) - 08:20 ГБ
2:0 Ничушкин (Жирар, Тэйвз) - 28:57 ГБ
2:1 Лехконен (Сузуки, Тоффоли) - 38:17
2:2 Сузуки (Дворак, Хоффман) - 48:06 ГБ
3:2 Ландеског (Ничушкин, Тэйвз) - 61:16

Вратари: Кемпер – Примо

«Вашингтон» – «Оттава» 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Шабо (Уотсон, Пол) - 01:22
0:2 Сэнфорд (Форментон) - 26:07
1:2 Овечкин (ван Римсдайк, Кузнецов) - 41:39
2:2 Овечкин (Бэкстрем) - 49:43
3:2 Бэкстрем - 61:13

Вратари: Ванечек – Мюррей

«Торонто» – «Айлендерс» 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Марнер (Райли) - 13:25 ГМ
1:1 Паризе (Мэйфилд) - 19:00
1:2 Энгвалл - 19:59
1:3 Райли (Нюландер, Керфут) - 29:42

Вратари: Сорокин – Мразек

«Бостон» – «Виннипег» 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Харкинс (Тонинато), 02:46
1:1 Стин (Койл, Дебраск), 11:37
1:2 Копп (Шайфли), 19:34
2:2 Койл (Форборт), 22:31
3:2 Пастрняк (Грызлик), 43:59, ГБ

Вратари: Раск – Хеллебайк

«Баффало» – «Филадельфия» 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Скиннер (Так, Козенс), 01:29
1:1 Ристолайнен (Санхейм), 11:18
1:2 Жиру (Проворов, Аткинсон), 12:44
2:2 Томпсон (Так, Скиннер), 15:33, ГБ
3:2 Томпсон (Далин), 15:57, ГБ
4:2 Кребс (Йокихарью, Янковски), 18:00
5:2 Кребс (Асплунд), 22:24
6:2 Скиннер (Далин, Томпсон), 44:36, ГБ
6:3 Жиру (Конечны, Аткинсон), 54:49, ГБ

Вратари: Хаузер - Джонс (Харт, 18:00)

Олег Шумейко-младший
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