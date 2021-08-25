Филимонов: «Всегда приятно играть за сборную своей страны»

Контрольный матч. Украина U-20 — Венгрия. Видео трансляция
20:00
Форвард сборной Украины U-20 и ХК «Мариуполь» Александр Филимонов рассказал в интервью пресс-службе клуба о тренировочных сборах сине-желтой команды.
О впечатлениях о предыдущих сборах.
«Сборы прошли отлично, работали над тактической составляющей, наигрывали сочетания в звеньях, был плотный график, поэтому к концу сборов накопилось немного усталости. Тренировки проходят интенсивно, все ребята отдаются процессу».
О выступлениях за сборную.
«Конечно, всегда приятно играть за сборную своей страны, а еще приятнее вносить свой вклад в ее победы. Будем готовиться на венгров, говорят, что у них неплохой коллектив, поэтому нельзя их недооценивать».
Видео трансляция матча сборная Украины U-20 – сборная Венгрии U20.
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