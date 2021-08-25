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Филимонов: «Всегда приятно играть за сборную своей страны»

Команде U-20 предстоит матч с Венгрией
Хоккей Сборная Украины
18:31
Филимонов: «Всегда приятно играть за сборную своей страны»
Александр Филимонов / Фото: УХЛ

Форвард сборной Украины U-20 и ХК «Мариуполь» Александр Филимонов рассказал в интервью пресс-службе клуба о тренировочных сборах сине-желтой команды.

О впечатлениях о предыдущих сборах.

«Сборы прошли отлично, работали над тактической составляющей, наигрывали сочетания в звеньях, был плотный график, поэтому к концу сборов накопилось немного усталости. Тренировки проходят интенсивно, все ребята отдаются процессу».

О выступлениях за сборную.

«Конечно, всегда приятно играть за сборную своей страны, а еще приятнее вносить свой вклад в ее победы. Будем готовиться на венгров, говорят, что у них неплохой коллектив, поэтому нельзя их недооценивать».

Видео трансляция матча сборная Украины U-20 – сборная Венгрии U20.

Карен Агабекян
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