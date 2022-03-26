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Финалист Кубка Стэнли-2020/21 провалился в текущем сезоне и остался без плей-офф НХЛ

«Монреаль» лишился шансов попасть закончить «регулярку» выше пятого места в Атлантическом дивизионе
Хоккей НХЛ
12:34
Финалист Кубка Стэнли-2020/21 провалился в текущем сезоне и остался без плей-офф НХЛ
Фото: Getty Images

Финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли «Монреаль» лишился возможности выйти в плей-офф НХЛ.

За 18 туров до окончания «регулярки» «Канадиенс» лишились шансов пройти в следующий раунд, став первой командой за бортом стадии плей-офф. По ходу сезона канадский коллектив расстался с генеральным менджером Марком Бержевеном и главным тренером Домиником Дюшармом. В данный момент командой руководит Мартен Сен-Луи.

В последнем матче «Монреаль» уступил «Флориде» (3:4).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Монреаль Канадиенс Кубок Стэнли

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