Финалист Лиги чемпионов после переносов игр из-за COVID-19 определится в одноматчевом противостоянии

Встреча «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» пройдет в Финляндии

Фото: Mika Kylmäniemi

Пресс-служба Лиги чемпионов на своем официальном сайте сообщила, когда определится второй финалист соревнований.



«Ред Булл Мюнхен» и «Таппара» 25 января проведут матч в Тампере, Финляндия, победитель которого и получит путевку в финал турнира. Отметим, что игры команд должны были пройти 4 и 11 января, но из-за коронавируса в стане немецкого коллектива были отменены.

Напомним, что в финал Лиги чемпионов ранее пробился «Рёгле», который переиграл рекордсмена турнира.