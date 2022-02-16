Финляндия вышла в полуфинал ОИ-2022, обыграв Швейцарию

Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:00
В четвертьфинале Олимпийских играх в Пекине сборная Финляндии обыграла Швейцарию со счетом 5:1.
В составе финнов отличились Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теему Хартикайнен. У Швейцари голом отличился Андрес Амбюль.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
Финляндия – Швейцария 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Аалтонен (Фриман, Няттинен), 8:37
2:0 Лехтонен (Няттинен, Маннинен), 10:45
3:0 Анттила (Бьернинен), 23:08
3:1 Амбюль (бол., Корви, Хаас), 37:49
4:1 Пакаринен (п.в., Филппула, Песонен), 55:28
5:1 Хартикайнен (п.в.), 56:47.
Вратари: Сятери – Берра, Дженони
В полуфинале Олимпийских игр в Пекине Финляндия сыграет со Словакией.
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