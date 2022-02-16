Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 5:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 1:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс 2:5 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:00
live
Телемарафон национального единства. Прямая трансляция
19:30
Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Финляндия вышла в полуфинал ОИ-2022, обыграв Швейцарию

Финны уже знают соперника в полуфинале
Olympics Пекин-2022
13:45
Финляндия вышла в полуфинал ОИ-2022, обыграв Швейцарию
Фото: IIHF

В четвертьфинале Олимпийских играх в Пекине сборная Финляндии обыграла Швейцарию со счетом 5:1.

В составе финнов отличились Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теему Хартикайнен. У Швейцари голом отличился Андрес Амбюль.

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

Финляндия – Швейцария 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:                   

1:0 Аалтонен (Фриман, Няттинен), 8:37

2:0 Лехтонен (Няттинен, Маннинен), 10:45

3:0 Анттила (Бьернинен), 23:08

3:1 Амбюль (бол., Корви, Хаас), 37:49

4:1 Пакаринен (п.в., Филппула, Песонен), 55:28

5:1 Хартикайнен (п.в.), 56:47.

Вратари: Сятери – Берра, Дженони

В полуфинале Олимпийских игр в Пекине Финляндия сыграет со Словакией.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Финляндия (хоккей) сборная Швейцарии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Olympics Пекин-2022
15 февраля 13:30
Известны пары плей-офф Олимпийского турнира
Известны пары плей-офф Олимпийского турнира
Olympics Пекин-2022
13 февраля 19:50
Чехия дожала Швейцарию и выиграла первую серию буллитов на Олимпийских играх-2022
Чехия дожала Швейцарию и выиграла первую серию буллитов на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
11 февраля 13:30
Россия минимально обыграла Швейцарию на старте мужского олимпийского турнира
Россия минимально обыграла Швейцарию на старте мужского олимпийского турнира
Olympics Пекин-2022
09 февраля 13:22
3

Новости: Хоккей

СК «Сокол» поднял огромный флаг над Киевом и представил новую форму
СК «Сокол» поднял огромный флаг над Киевом и представил новую форму
Хоккейная Суперлига
20:11
ХК «Донбасс» продлил контракт с Александром Пересунько до 2025 года
ХК «Донбасс» продлил контракт с Александром Пересунько до 2025 года
Хоккейная Суперлига
16:44
Финляндия вышла в полуфинал ОИ-2022, обыграв Швейцарию
Финляндия вышла в полуфинал ОИ-2022, обыграв Швейцарию
Пекин-2022
13:45
ОКР прошла Данию в четвертьфинале Олимпийских игр
ОКР прошла Данию в четвертьфинале Олимпийских игр
Пекин-2022
11:04
Словакия обыграла США и впервые после Ванкувера пробилась в полуфинал Олимпиады
Словакия обыграла США и впервые после Ванкувера пробилась в полуфинал Олимпиады
Пекин-2022
09:06
«Вашингтону» с дублем Овечкина разобрался с «Нэшвиллом», «Питтсбург» минимально обыграл «Филадельфию»
«Вашингтону» с дублем Овечкина разобрался с «Нэшвиллом», «Питтсбург» минимально обыграл «Филадельфию»
НХЛ
07:30
Витер: «Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка»
Витер: «Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка»
Хоккейная Суперлига
15 февраля 22:40
Павел Микульчик: «В третьем периоде потеряли концентрацию и начали позволять себе немножко лишнего»
Павел Микульчик: «В третьем периоде потеряли концентрацию и начали позволять себе немножко лишнего»
Хоккейная Суперлига
15 февраля 22:10
Ягру – 50! И он продолжает играть, кайфуя от хоккея
История
Ягру – 50! И он продолжает играть, кайфуя от хоккея
Хоккей в мире
15 февраля 20:11
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
81
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
20
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
08:50
13
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
25
Все новости