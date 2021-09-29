Всего лишь? ФХУ дисквалифицировала Денискина на 3+10 матчей

10 игр дополнительного отстранения могут быть выкуплены

Денискин с такими сроками дисквалификации можно не сдерживать себя / Фото: ухл

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины решил дисквалифицировать форварда «Кременчуга» Андрея Денискина за расистские действия в сторону защитника «Донбасса» Джейлена Смерека на три матча.



Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую клуб может выкупить.

« ДК ФХУ принял решение:

Применить к игроку команды «Кременчук» Андрею Денискину дисциплинарные санкции, предусмотренные пунктом 27 части 1 раздела 4 Дисциплинарного кодекса (правил) - обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей.

Данные дисциплинарные санкции вступают в силу с момента принятия решения – 28 сентября 2021 года».

Если клуб выкупит дополнительную дисквалификацию, то Денискин вернется на лед буквально через две недели – 10 октября в матче «Кременчуга» против «Рулав Одд». При этом, он точно пропустит встречи против «Сокола», «Белого Барса» и «Краматорска».

Напомним, ранее в «Донбассе» заявили, что рассчитывают на максимальное наказание для Денискина.



