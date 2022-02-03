ФХУ хотела напакостить экс-вратарю «Донбасса», но Янис Ворис продолжает играть в хоккей у себя дома

История о том, как Александра Слатвицкая и Ко становятся посмешищем и в Европе

Янис Ворис/Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Угрозы Федерации хоккея Украины хоккеистам, выступающим в украинской Суперлиге – фикция и обман. Это стало понятно после перехода голкипера Яниса Вориса в латвийский клуб «Мого». Уже вчера Янис мог сыграть против «Лиепаи», но матч перенесли из-за Covid-19.

Свежий профайл Яниса Вориса на сайте латвийской лиги:

Предшествовала переходу Яниса Вориса в «Мого» почти детективная история с участием Федерации хоккея Украины.

После того, как донецкий «Донбасс» отзаявил Вориса, сыгравшего 6 матчей в Суперлиге, голкипер вернулся домой и договорился о переходе в состав лидера чемпионата Латвии «Мого». Латвийский клуб обратился за трансфером игрока, но оказалось, что он заблокирован чиновниками ФХУ с, похоже, любимой формулировкой исполнительного директора украинской Федерации Александры Слатвицкой «по данному игроку ведется дисциплинарное разбирательство».

Представители «Мого» связались с генеральным директором «Донбасса» Федором Ильенко. Руководитель донецкого клуба подтвердил, что контракт с Ворисом расторгнут по обоюдному согласию и игрок не имеет никаких обязательств перед дончанами. К тому же, ФХУ блокирует трансфер, который выкупал именно ХК «Донбасс» – руководить за чужие деньги это тоже одна из любимых фишек современной Федерации хоккея Украины…

Представители «Донбасса» и «Мого» обратились в правовой комитет Международной федерации хоккея (IIHF), после чего объясняться пришлось уже ФХУ.

В IIHF от Федерации хоккея Украины пришло нелепое письмо о том, что Янис Ворис отстранен на неопределенный срок от соревнований, которые проходят в юрисдикции ФХУ. Подписалась под письмом все та же Александра Слатвицкая. Как видим, в письме не было ни объяснения причин так называемого разбирательства, ни ссылки на какую-либо статью дисциплинарного кодекса.

Письмо нам передали наши тайные друзья в Федерации хоккея Украины:

Понятное дело, что IIHF сразу же потребовала от ФХУ передать все документы «Мого» и переход Яниса Вориса официально состоялся.

В кулуарах представители IIHF, латвийской федерации и ХК «Мого» очень активно обсуждали то, что происходит в ФХУ. Мягко говоря, все очень удивлены методами работы команды Георгия Зубко.