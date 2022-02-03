Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Сиэтл Кракен 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 1:7 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 5:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Виннипег Джетс 3:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторс 4:1 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 4:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис 2:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрс 5:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Альтаир 6:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Альтаир 6:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 0:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован

ФХУ хотела напакостить экс-вратарю «Донбасса», но Янис Ворис продолжает играть в хоккей у себя дома

История о том, как Александра Слатвицкая и Ко становятся посмешищем и в Европе
Хоккей Хоккейная Суперлига
02 февраля 13:06
ФХУ хотела напакостить экс-вратарю «Донбасса», но Янис Ворис продолжает играть в хоккей у себя дома
Янис Ворис/Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Угрозы Федерации хоккея Украины хоккеистам, выступающим в украинской Суперлиге – фикция и обман. Это стало понятно после перехода голкипера Яниса Вориса в латвийский клуб «Мого». Уже вчера Янис мог сыграть против «Лиепаи», но матч перенесли из-за Covid-19.

Свежий профайл Яниса Вориса на сайте латвийской лиги:

Предшествовала переходу Яниса Вориса в «Мого» почти детективная история с участием Федерации хоккея Украины.

После того, как донецкий «Донбасс» отзаявил Вориса, сыгравшего 6 матчей в Суперлиге, голкипер вернулся домой и договорился о переходе в состав лидера чемпионата Латвии «Мого». Латвийский клуб обратился за трансфером игрока, но оказалось, что он заблокирован чиновниками ФХУ с, похоже, любимой формулировкой исполнительного директора украинской Федерации Александры Слатвицкой «по данному игроку ведется дисциплинарное разбирательство».

Представители «Мого» связались с генеральным директором «Донбасса» Федором Ильенко. Руководитель донецкого клуба подтвердил, что контракт с Ворисом расторгнут по обоюдному согласию и игрок не имеет никаких обязательств перед дончанами. К тому же, ФХУ блокирует трансфер, который выкупал именно ХК «Донбасс» – руководить за чужие деньги это тоже одна из любимых фишек современной Федерации хоккея Украины…

Представители «Донбасса» и «Мого» обратились в правовой комитет Международной федерации хоккея (IIHF), после чего объясняться пришлось уже ФХУ.

В IIHF от Федерации хоккея Украины пришло нелепое письмо о том, что Янис Ворис отстранен на неопределенный срок от соревнований, которые проходят в юрисдикции ФХУ. Подписалась под письмом все та же Александра Слатвицкая. Как видим, в письме не было ни объяснения причин так называемого разбирательства, ни ссылки на какую-либо статью дисциплинарного кодекса.

Письмо нам передали наши тайные друзья в Федерации хоккея Украины:


Понятное дело, что IIHF сразу же потребовала от ФХУ передать все документы «Мого» и переход Яниса Вориса официально состоялся.

В кулуарах представители IIHF, латвийской федерации и ХК «Мого» очень активно обсуждали то, что происходит в ФХУ. Мягко говоря, все очень удивлены методами работы команды Георгия Зубко.

Рейтинг:
(Голосов: 6)

Теги

ФХУ Донбасс Мого Рига

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
3 февраля 2022г. 13:26
Такими действиями ФХУ окончательно показывают свою некомпетентность и предвзятость.
Одним словом то что вытворяет Зубко и сотоварищи есть грубый правовой нигилизм.
0 0
Ответить
2 февраля 2022г. 14:40
Думаю, в следующий раз подобной фигней Зубко сотоварищи заниматься не будут, а молча будут выдавать необходимые трансферные листы, как того требуют международные хоккейные нормы.
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
LIVE
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
18:54
Журналистов пустили на заседание Апелляционного комитета ФХУ только после звонка в полицию
Эксклюзив
Журналистов пустили на заседание Апелляционного комитета ФХУ только после звонка в полицию
Хоккей Хоккейная Суперлига
02 февраля 20:31
Тимченко: «Донбасс» показал, что у них есть мастеровитые хоккеисты. Поэтому такой счет»
Тимченко: «Донбасс» показал, что у них есть мастеровитые хоккеисты. Поэтому такой счет»
Хоккей Хоккейная Суперлига
29 января 21:59
Тренер «Донбасса»: «Прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня»
Тренер «Донбасса»: «Прошлое поражение от «Краматорска» мотивировало сегодня»
Хоккей Хоккейная Суперлига
29 января 20:38
«Донбасс» в напряженном матче взял реванш у «Краматорска»
«Донбасс» в напряженном матче взял реванш у «Краматорска»
Хоккей Хоккейная Суперлига
29 января 19:06
Суперлига. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
LIVE
Суперлига. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
29 января 17:12

Новости: Хоккей

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
LIVE
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
18:54
Огромное количество игроков КХЛ уже уезжает в Европу
Огромное количество игроков КХЛ уже уезжает в Европу Новости партнера
КХЛ
15:35
НХЛ не планирует проведение матчей в России в 2022 году
НХЛ не планирует проведение матчей в России в 2022 году
НХЛ
14:22
«Миннесота» «всухую» расправилась с «Чикаго» и продлила серию побед до пяти матчей, «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»
«Миннесота» «всухую» расправилась с «Чикаго» и продлила серию побед до пяти матчей, «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»
08:43
Журналистов пустили на заседание Апелляционного комитета ФХУ только после звонка в полицию
Эксклюзив
Журналистов пустили на заседание Апелляционного комитета ФХУ только после звонка в полицию
Хоккейная Суперлига
02 февраля 20:31
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Хоккей в мире
02 февраля 16:17
ФХУ хотела напакостить экс-вратарю «Донбасса», но Янис Ворис продолжает играть в хоккей у себя дома
Эксклюзив
ФХУ хотела напакостить экс-вратарю «Донбасса», но Янис Ворис продолжает играть в хоккей у себя дома
Хоккейная Суперлига
02 февраля 13:06
«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», «Аризона» в серии буллитов вырвала победу из рук «Колорадо»
«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», «Аризона» в серии буллитов вырвала победу из рук «Колорадо»
НХЛ
02 февраля 09:07
«Таппара» уверенно переиграла «Мюнхен» и вышла в финал Лиги чемпионов
«Таппара» уверенно переиграла «Мюнхен» и вышла в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 февраля 21:49
Все новости

Популярные новости

Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
14
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:55
2
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
11
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
4
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Альтаир». Видео трансляция
18:30
Снова ждем Лунина в основе! «Атлетик – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Снова ждем Лунина в основе! «Атлетик – «Реал». Онлайн трансляция
22:30
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Онлайн трансляция
WEB
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Онлайн трансляция
04 февраля 13:55
Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
04 февраля 18:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
04 февраля 21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
05 февраля 10:40
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
05 февраля 19:00
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
WEB
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
05 февраля 23:00
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
05 февраля 23:30
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
WEB
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
WEB
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
06 февраля 16:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
06 февраля 17:15
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
06 февраля 19:10
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
06 февраля 21:45