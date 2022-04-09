«Флорида» обыграла «Баффало», «Тампа-Бэй» минимально уступила «Бостону»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 22 Дебраск (Бержерон, Маршанд)
1:1 – 24 Бельмар (Рутта, Перри)
1:2 – 64 Койл (Макэвой, Дебраск)
Вратари: Ан. Василевский 35/37 – Улльмарк 28/29.
«Флорида» – «Баффало» – 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
0:1 – 7 Олофссон (Кребс)
1:1 – 9 Жиру (Райнхарт, Юбердо)
1:2 – 9 Пысик
1:3 – 16 Скиннер (Томпсон)
2:3 – 30 Хернквист (Луостаринен, Монтур)
3:3 – 35 Райнхарт (Жиру, Барков)
4:3 – 60 Беннетт (Монтур, Барков)
Вратари: Бобровский 19/22 – Токарски 39/43.
«Каролина» – «Айлендерс» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 – 29 Пажо (Палмиери, Мартин)
1:1 – 60 Трочек (Деанджело, Ахо)
1:2 – 60 Палмиери (Нелсон, Паризе)
Вратари: Андерсен 19/21 – Сорокин 20/21.
«Виннипег» – «Колорадо» – 4:5 (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)
0:1 – 6 Обе-Кубел (Мэнсон, Ньюхук)
1:1 – 11 Шайфли (Штястны, Элерс)
2:1 – 18 Элерс (Шайфли)
2:2 – 24 Бураковски (Байрэм, Макар)
2:3 – 30 Джонсон (Штурм, Ньюхук)
2:4 – 45 Маккиннон (Рантанен, Бураковски)
3:4 – 57 Шайфли (Моррисси)
4:4 – 60 Элерс (Штястны, Дюбуа)
4:5 – 63 Макар (Маккиннон, Рантанен)
Вратари: Хеллибак 32/37 – Францоуз 39/43.
«Сент-Луис» – «Миннесота» – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 5 Бучневич (Фолк, Томас)
1:1 – 19 Фиала (Джост)
1:2 – 31 Капризов
1:3 – 42 Миддлтон (Эрикссон Эк, Сперджен)
2:3 – 45 Фолк (Ледди)
3:3 – 51 Шенн (Барбашев)
4:3 – 62 Томас (Парайко, Тарасенко)
Вратари: Хуссо 35/38 – Тэлбот 24/28.
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