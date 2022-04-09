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Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

«Флорида» обыграла «Баффало», «Тампа-Бэй» минимально уступила «Бостону»

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Хоккей НХЛ
07:00
«Флорида» обыграла «Баффало», «Тампа-Бэй» минимально уступила «Бостону»
Фото: newsbug

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 22 Дебраск (Бержерон, Маршанд)

1:1 – 24 Бельмар (Рутта, Перри)

1:2 – 64 Койл (Макэвой, Дебраск)

Вратари: Ан. Василевский 35/37 – Улльмарк 28/29.

«Флорида» – «Баффало» – 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

0:1 – 7 Олофссон (Кребс)

1:1 – 9 Жиру (Райнхарт, Юбердо)

1:2 – 9 Пысик

1:3 – 16 Скиннер (Томпсон)

2:3 – 30 Хернквист (Луостаринен, Монтур)

3:3 – 35 Райнхарт (Жиру, Барков)

4:3 – 60 Беннетт (Монтур, Барков)

Вратари: Бобровский 19/22 – Токарски 39/43.

«Каролина» – «Айлендерс» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 29 Пажо (Палмиери, Мартин)

1:1 – 60 Трочек (Деанджело, Ахо)

1:2 – 60 Палмиери (Нелсон, Паризе)

Вратари: Андерсен 19/21 – Сорокин 20/21.

«Виннипег» – «Колорадо» – 4:5 (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 6 Обе-Кубел (Мэнсон, Ньюхук)

1:1 – 11 Шайфли (Штястны, Элерс)

2:1 – 18 Элерс (Шайфли)

2:2 – 24 Бураковски (Байрэм, Макар)

2:3 – 30 Джонсон (Штурм, Ньюхук)

2:4 – 45 Маккиннон (Рантанен, Бураковски)

3:4 – 57 Шайфли (Моррисси)

4:4 – 60 Элерс (Штястны, Дюбуа)

4:5 – 63 Макар (Маккиннон, Рантанен)

Вратари: Хеллибак 32/37 – Францоуз 39/43.

«Сент-Луис» – «Миннесота» – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

1:0 – 5 Бучневич (Фолк, Томас)

1:1 – 19 Фиала (Джост)

1:2 – 31 Капризов

1:3 – 42 Миддлтон (Эрикссон Эк, Сперджен)

2:3 – 45 Фолк (Ледди)

3:3 – 51 Шенн (Барбашев)

4:3 – 62 Томас (Парайко, Тарасенко)

Вратари: Хуссо 35/38 – Тэлбот 24/28.

Рене Тер Велде
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